LS2: l’unboxing video del nuovo casco Vector 2 presentato a EICMA 2021

Il nuovo Vector 2 presentato a EICMA 2021 da LS2 sostituisce il modello precedente, il Vector 1, ed è un modello da turismo con omologazione 22/06. Dotato di comodo visierino interno parasole, il LS2 Vector 2 è disponibile in sei taglie per la calotta, così da calzare a qualunque testa. La ventilazione è garantita da due ampie prese frontali e altrettanti estrattori posteriori.

LS2 Vector 2: unboxing video a EICMA 2021

NUOVA VISIERA Nuovo il meccanismo di regolazione della visiera, per allontanarla o avvicinarla al volto alla bisogna. Gli interni sono sfoderabili, anallergici e lavabili. Micrometrica la chiusura in acciaio. In dotazione anche la lente antiappannamento.

PREZZO E COLORI Il prezzo consigliato al pubblico del LS2 Vector 2 è di 239 euro per il modello monocolore, e di 259 euro per la versione con grafica.

Pubblicato da Redazione, 25/11/2021