Per vivere l'estate in sella in sicurezza LS2 Helmets propone diversi modelli, per uomo, donna e bambino. Uniscono comodità, praticità e protezione senza tralasciare lo stile e l’estetica. Una vasta scelta di caschi per i viaggi in moto, senza dimenticare l'abbigliamento tecnico e le giacche.

CASCHI UOMO E DONNA

ENDURO-STRADALE MX701 Explorer è il nuovo casco da enduro-stradale con visierino interno parasole. Disponibile in 6 taglie, dalla XS alla 2XL, è disponibile in 2 versioni, fibra e carbonio. Prezzo a partire da 279 euro per il monocolore in fibra, che diventano 299 euro per la versione grafica in fibra; 399 euro per quella monocolore in carbonio e 429 euro per quella grafica in carbonio.

RACING Il nuovo casco FF805 Thunder è un integrale interamente realizzato in carbonio, ideale per chi ama il mondo racing. Si tratta di un casco in 3 calotte, disponibile in 6 taglie, dalla XS alla 2XL. Prezzo a partire da 499 euro per la versione monocolore, 549 euro per la versione grafica, e 649 euro per quella con omologazione FIM.

JET OF600 Copter è il casco jet ideale per tutti i motociclisti che promette comfort e ventilazione ottimi. Un jet molto leggero – 1200 grammi di peso – realizzato in policarbonato. Il Copter è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL a un prezzo di 109 euro per la versione monocolore fino ai 129 euro delle versioni con grafiche.

CASCHI PER BAMBINI

JET Il nuovo OF602 Funny è un jet per bambini realizzato in policarbonato. È disponibile in 3 taglie, S-M-L, e 6 colorazioni: 3 monocolore, rosso, rosa e bianco, e 3 varianti grafiche sgargianti. Prezzo a partire da 69 euro per la versione monocolore, 79 euro per quelle con grafiche.

INTEGRALE Il casco Rapid Mini, anche questo dedicato ai più piccoli, è un integrale che interpreta il compromesso fondamentale tra protezione di alto livello e design semplice. È disponibile in 3 taglie, S-M-L, e 5 colorazioni: 3 sono quelle monocolore, nero, nero opaco e bianco, mentre 2 sono le varianti grafiche. Prezzo di 89 euro per la versione monocolore e di 99 euro per quelle con grafiche.

CROSS Sicurezza e grinta con il Fast Mini Evo MX437J, casco da cross junior per i piccoli amanti del fuoristrada. È disponibile in 3 taglie, S-M-L, e 2 diverse colorazioni dalle tinte decise e accattivanti. Prezzo di 109 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito LS2 Helmets cliccando qui.