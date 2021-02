QUESTIONE DI FAMIGLIA In passato si tramandavano mestieri e passioni di padre in figlio, al giorno d’oggi la prima cosa non è poi così attuale mentre le passioni rimangono ancora una questione di famiglia. Quella per le due ruote è quella più viscerale, LS2 ha pensato ad una linea specifica per far trascorrere una piacevole giornata padre e figlio all’insegna delle moto… o più semplicemente dei caschi che vi permettano di portare vostro figlio a scuola in maniera super rapida.

PER I PICCOLI Partiamo dai passeggeri o dai piccoli talenti in erba, LS2 ha un casco per qualsiasi situazione, dal tragitto casa/scuola fino alle piste di minimoto e minicross. Il nuovo OF602 Funny è un casco jet per bambini con calotta realizzata in policarbonato disponibile in tre taglie (S-M-L) e sei colorazioni: tre monocolore (rosso, rosa e bianco) e tre varianti grafiche dalle tinte vivaci e sgargianti… perfette per alleviare il mal di scuola. Per i Valentino Rossi del futuro, invece, il casco giusto potrebbe essere l’integrale Rapid, anch’esso con calotta in policarbonato e disponibile in tre taglie (S-M-L) e cinque colorazioni: tre monocolore (nero, nero opaco e bianco) e due varianti grafiche. Il fango, si sa, attira i bambini, specialmente quelli che amano le moto tassellate. Per chi vuole approcciarsi al mondo del cross il casco Fast Mini Evo è la soluzione giusta. Disponibile in tre taglie (S-M-L) e due diverse colorazioni grafiche dalle tinte decise.



Prezzo Funny: 69,00€ nella versione monocolore, 79,00€ in grafica

Prezzo Rapid Mini: 89,00€ nella versione monocolore, 99,00€ in grafica

Prezzo Fast Mini: 109,00€ grafica

PER I GRANDI Sistemati i bambini rimangono i genitori, anche per loro LS2 propone due alternative, una sportiva, l’altra più orientata all’avventura. Partiamo con il casco integrale racing Thunder, la calotta è realizzata in fibra di carbonio in tre differenti misure, questo permette di contenere ingombri e peso. Sei le taglie disponibili dalla XS alla 2XL. Tra le opzioni c’è anche quello con omologazione FIM per correre nei campionati. Lasciando i cordoli passiamo alle strade sterrate con il casco MX701 Explorer, perfetto per le enduro stradali. La calotta è realizzata o in fibra di vetro o in fibra di carbonio, non mancano accessori pratici come il visierino parasole integrato o l’aletta. Taglie dalla XS alla 2XL.

Prezzo Thunder: 499,00€ monocolore full carbon, 549,00€ versione grafica, 649,00€ la versione con omologazione FIM.

Prezzo Explorer: 279,00€ monocolore in fibra, 299,00€ versione grafica in fibra, 399,00€ la versione monocolore in carbonio e 429,00€ la versione grafica in carbonio