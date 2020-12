IL NATALE SECONDO LS2 Non sapete cosa regalare per Natale? Niente paura, LS2 sa come aiutarvi, con tante proposte per le due ruote: giacche per uomo e donna, caschi per uomo, donna e bambino. Ad ognuno il suo regalo! Scopriamo tutte le proposte.

MX701 EXPLORER La prima proposta LS2 è MX701 Explorer. Si tratta di un casco enduro-stradale con visierino interno parasole. Disponibile in 6 taglie, dalla XS alla 2XL e in due versioni, fibra e carbonio. Prezzi a partire dai 279 ai 299 euro per le versioni monocolore in fibra e grafica in fibra, che diventano 399 euro per la versione monocolore in carbonio e 429 euro per quella con grafica.

FF805 THUNDER Per chi ama il mondo racing LS2 presenta il nuovo casco FF805 Thunder, interamente realizzato in carbonio. Si tratta di un casco in tre calotte, disponibile in 6 taglie, dalla XS alla 2XL. Prezzi a partire dai 499 euro della versione monocolore full carbon ai 549 euro di quella con grafica, fino ai 649 euro della versione con omologazione FIM.

FF800 STORM Un'altro integrale sportivo, stavolta dedicato al pubblico femminile, è il casco FF800 Storm. Dotato di visierino parasole, è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL. Il prezzo è di 159 euro per le versioni monocolore e di 179 euro per quelle con grafiche.

FF902 SCOPE Per il casco FF902 Scope, anche lui dedicato alle signore, silhouette moderna e accattivante, con grande attenzione all’aerodinamica. Il modulare - a destra qui sotto - è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, con un prezzo che va dai 149 euro della versione monocolore, ai 169 euro delle versioni con grafiche.

OF602 FUNNY La prima proposta per il piccolo motociclista è il nuovo OF602 Funny, un modello jet per bambini in policarbonato disponibile in 3 taglie, S, M e L. Le colorazioni sono 6: monocolore rosso, rosa e bianco e altre 3 varianti grafiche dalle tinte sgargianti. Il prezzo parte da 69 euro per le varianti monocolore fino ai 79 euro di quelle con grafica.

RAPID MINI Anche lui dedicato ai più piccoli, interpreta il compromesso fondamentale tra protezione di alto livello e design semplice. Il casco Rapid Mini è disponibile in 3 taglie S, M e L e in 5 colorazioni: 3 monocolore, nero, nero opaco e bianco e 2 varianti grafiche dalle tinte accese. Prezzo dagli 89 ai 99 euro.

FAST MINI EVO MX437J Per i piccoli amanti del fuoristrada, invece, c'è il Fast Mini Evo MX437J. Anche lui è disponibile in 3 taglie, S, M e L, mentre le colorazioni con grafiche sono 2. Prezzo? 109 euro.

GIACCA ENDURANCE Un capo impermeabile in tre strati studiato per i motociclisti più esigenti, perfetto per lunghe percorrenze e molto versatile. Nella versione uomo la giacca Endurance è disponibile in 8 taglie - dalla S alla 5XL - e in 3 colorazioni: blu petrolio con inserti giallo fluo, nero con un tocco di rosso e in versione sabbia. Nella versione da donna - a catalogo con taglie dalla XS alla 5XL - alla versione nera con inserti rosa si affianca la versione sabbia con punte di azzurro e di nero. Il prezzo per la giacca Endurance è di 279 euro.

GIACCA SHADOW Una giacca due strati che unisce un taglio sportivo a uno stile touring. Le taglie disponibili variano dalla XS alla 5XL per la versione donna, dalla S alla 5XL per quella da uomo. I colori sono 3: al tradizionale nero e titanio con dettagli giallo fluo, si affianca il blu e nero con inserti giallo fluo ed il colore kaki con inserti arancioni alta visibilità. La versione donna è anche disponibile in un fresco color ghiaccio con punte di arancione. Il prezzo? 199 euro.

GIACCA BRIGHTON Una giacca casual, dall’aspetto non banale, che combina comfort e stile per un look Urban. Realizzata in nylon, è il capo di abbigliamento perfetto da indossare tutti i giorni grazie alla sua grande versatilità. Disponibile nelle taglie dalla XS alla 5XL per donna e dalla S alla 5XL per uomo. La Giacca Brighton è disponibile in 2 differenti versioni, nero classico o verde carismatico, al prezzo di 149 euro.

Per conoscere tutte le proposte LS2 e le numerose varianti di colore dei prodotti potete cliccare qui, sul sito LS2.