OF600 COPTER Con l'inizio della bella stagione torna la voglia di rimontare in sella. Per gli entusiasti motociclisti LS2 ha pensato a un casco jet molto leggero (1200 grammi) realizzato in policarbonato. Di seguito le caratteristiche principali del nuovo modello a catalogo per il 2020, OF600 Copter.

SCHEDA TECNICA Il nuovo LS2 OF600 Copter è perfetto per essere usato d'estate: la calotta è dotata di due ampie prese d’aria anteriori e di un estrattore posteriore che assicurano un'ottima ventilazione. Pur trattandosi di un casco con vocazione urbana è adatto anche ai viaggi lunghi, perché offre alcuni vantaggi dei caschi integrali. Tra questi, la presenza di due visiere: una esterna, trasparente e smontabile facilmente, e una solare interna, che si comanda con un tasto a scorrimento sul lato sinistro del casco. La visiera esterna è ampia e scende fino oltre il mento dove, sul bordo inferiore, il sistema “vortex generator” fa entrare l'aria nella visiera, evitando che la parte interna si appanni.

PREZZO, COLORI, TAGLIE Il nuovo LS2 OF600 Copter è in vendita in cinque versioni monocolore (al prezzo di 109 euro) e in tre varianti grafiche (129 euro) nelle taglie dalla XS alla XXL.