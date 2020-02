LS2 PER LEI Sempre più donne scelgono di utilizzare la moto per passione o per comodità negli spostamenti quotidiani. A due settimane dalla loro festa LS2 propone una serie di accessori perfetti come idee regalo: la nuova giacca in stile parka Rambla, il casco integrale FF800 STORM e il guanto URBS con inserti riflettenti. Vediamoli in dettaglio.

LS2 RAMBLA La giacca lunga a due strati con cappuccio Rambla è waterproof e traspirante e al suo interno ospita un piumino termico removibile. Alla sicurezza concorrono le protezioni rimovibili su spalle e gomiti e la tasca per inserire il paraschiena. Disponibile nella versione donna (XS - 5XL) nei colori blu e khaki al prezzo di 189 euro.

LS2 FF800 STORM Il nuovo casco integrale con doppia visiera LS2 FF800 STORM sfoggia una linea sportiva con un tocco aggressivo ed è realizzato in KPA. Nuovo il sistema di ventilazione. Prezzo: 149, per le versioni mono colore, 169 per le versioni grafiche.

LS2 URBS Leggero e dotato di inserti riflettenti, il guanto LS2 Urbs è perfetto per gli spostamenti quotidiani. Invernale, traspirante ed impermeabile al 100%, è realizzato in poliammide e poliestere, con fodera termica ed è adatto all'uso dello smartphone. La versione donna (XS - L) è in vendita a 39.99 euro. Colore disponibile: nero con inserti grigi.