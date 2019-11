CATALOGO LS2 2020 A Eicma 2019 LS2 ha presentato il catalogo 2020, che è ricco di novità. Oltre ai caschi Bob, Scope, Valiant II e Storm, LS2 ha presentato la collezione di guanti Jet, Urbs e Onyx. La collezione abbigliamento, invece, guadagna nel 2020 le giacche Rambla e Bullet, il completo Touring Petrol, la giacca Touring Nevada e la giacca Racing Gate.

BOB Il casco OF601 Bob è disponibile in due versioni: la prima è prodotta in HPFC, un composto di tessuto di fibra di vetro, la seconda è realizzata in fibra di carbonio, che contiene il peso in appena 850 gr. La visiera parasole interna è trattata antigraffio e offre protezione UV. Taglie: XS - XXL. Sono molte le colorazioni disponibili: SOLID, 159 euro, in nero opaco e lucido e Nardo Grey. La grafica LINES è in nero lucido e cromato e costa 179 euro. La variante in carbonio opaco costa 279 euro.

SCOPE Il casco FF902 Scope è una new entry nella gamma Urban Commuter. La calotta esterna, che ingloba le prese d’aria superiori e posteriori, è realizzata in KPA (Kinetic Polymer Alloy), un misto di polimeri termoplastici e fibra. La visiera è trattata antigraffio, anti-appannamento ed anti-UV ed è equipaggiata con tecnologia 3D Optically Correct. Taglie: XS - XXL. Colorazioni: SOLID, bianco, titanio, nero lucido e nero opaco (149 euro); GRAFICHE (169 euro).

VALIANT II L'LS2 FF900 Valiant II, evoluzione del Valiant ma con volume più contenuto e mentoniera molto più affusolata, è un modulare adatto a un uso cittadino ed extra urbano. Taglie: XXS - 3XL. Viene venduto con una garanzia di cinque anni a un prezzo di 319 euro nella versione monocromatica, 349 euro per quella decorata e 339 euro per la Full Black.

STORM Con il nuovo FF800 Storm a Eicma 2019 evolve la linea di caschi integrali di fascia media di LS2. Il nuovo casco integrale con doppia visiera sfoggia una linea sportiva con un tocco aggressivo ed è realizzato in KPA. Nuovo il sistema di ventilazione. Prezzo: 149, per le versioni mono colore, 169 per le versioni grafiche.

LS2 JET In Anteprima a Eicma 2019 LS2 presenta la sua prima collezione di guanti. Tre sono i modelli invernali: Jet, Urbs e Onyx. Il guanto LS2 Jet è adatto alle temperature più rigide, grazie al triplo strato con cui è realizzato, che lo rende impermeabile, antivento e caldo. Offre protezioni rigide sulle nocche e smart touch, che consente di utilizzare lo smartphone con i guanti indossati. Disponibile in versione uomo, dalla taglia S alla taglia 2XL e nella versione donna, dalla taglia XS alla taglia L. Prezzo: 49.99 euro. Colorazioni: nero, nero/arancione e nero/viola.

LS2 URBS Leggero e dotato di inserti riflettenti, il guanto LS2 Urbs è perfetto per gli spostamenti quotidiani. Invernale, traspirante ed impermeabile al 100%, è realizzato in poliammide e poliestere, con fodera termica ed è adatto all'uso dello smartphone. Disponibile nella versione uomo (S - 2XL) e donna (XS - L) è in vendita a 39.99 euro. Colore disponibile: nero con inserti grigi.

LS2 ONYX Il guanto invernale in pelle lungo ed elegante LS2 Onyx, presenta imbottiture protettive su nocche e dita, oltre che rinforzi sul palmo della mano e sulla parte esterna di indice e mignolo. Compatibile con le tecnologie touch-screen, costa 74,99 euro.

LS2 RAMBLA Per il mondo Urban LS2 propone la giacca lunga a due strati con cappuccio Rambla, e Bullet, corta e dallo stile vintage. Rambla è waterproof e traspirante e al suo interno ospita un piumino termico removibile. Alla sicurezza concorrono le protezioni rimovibili su spalle e gomiti e la tasca per inserire il paraschiena. Disponibile nella versione uomo (S - 5XL) e donna (XS - 5XL) nei colori blu e khaki al prezzo di 189 euro.

LS2 BULLET Mix di cotone e poliestere con inserti in pelle, invece, per la LS2 Bullet, a sua volta impermeabile e disponibile in versione uomo e donna, nelle stesse taglie della Rambla, con chiusura a zip e sei tasche (quattro esterne e due interne). Completano l'offerta, proposta in marrone e nero al prezzo di 169 euro, le protezioni rimovibili su spalle e gomiti.

LS2 TOURING Il catalogo 2020 ospita porposte anche per il mondo Touring, nello specifico la nuova giacca Petrol e il completo giacca-pantalone Nevada. Entrambe le giacche sono impermeabili al 100%, grazie alla membrana interna waterproof removibile. Petrol è una due strati dotata di inserti catarifrangenti, mentre Nevada è la giacca a tre strati top di gamma della collezione LS2. In abbinamento con la giacca ci sono i pantaloni Nevada.

Petrol, Nevada: taglie uomo S - 5XL donna XS - 5XL

Colore: Petrol, grigio scuro e nero, Nevada, nero-grigio e nero-giallofluo

Prezzi: Petrol 179 euro, giacca Nevada 329 euro, pantalone Nevada 199 euro

LS2 GATE Dedicata al mondo Racing, la giacca LS2 Gate è un capo sportivo a due strati: quello esterno, in poliestre, è waterproof e traspirante, mentre il liner termico interno è removibile. Alla sicurezza pensano le protezioni rimovibili su gomiti e spalle e la predisposizione per l’inserimento del paraschiena, oltre agli inserti riflettenti su spalle e gomiti.

Colori: rosso-nero e nero-grigio (uomo) e nero-rosa e nero-grigio (donna)

Taglie: S alla 5XL (uomo) e XS alla 5XL (donna)

Prezzo: 199 euro