Autore:

Giulia Fermani

NUOVE GRAFICHE SHOEI Il nuovo catalogo Shoei si colora di nuove grafiche. Alcune, come quelle disponibili per GT-Air 2 ed NXR, saranno già disponibili da fine ottobre, per le altre bisognerà aspettare novembre 2019. L'attesa verrà ripagata con la replica Motegi 3 di Marc Marquez per il casco Shoei X-Spirit III e con le nuove colorazioni disponibili per J-O, Ex-Zero e VFX-WR.

NUOVE GRAFICHE PER GT-AIR II Novità a catalogo per il casco Shoei GT-Air 2. Presentato in anteprima mondiale a Intermot 2018, ha sostituito il GT-AIR con una calotta completamente ridisegnata, studiata in galleria del vento, che garantisce una penetrazione aerodinamica più efficiente. I nuovi design 2020 del casco turismo sportivo GT-Air II comprendono la serie Haste, la grafica Ogre, con caratteri giapponesi su base color rossa opaca che riportano messaggi positivi di felicità, la serie Reminisce, che riporta tono su tono alcune delle grafiche più iconiche dell'ultimo decennio e la serie Insignia, con la scritta Shoei che occupa tutta la parte superiore della calotta.

LE ALTRE Nuove grafiche anche per l'open-face e l'integrale pistaiolo del catalogo, rispettivamente: J-O e X-Spirit III. Per il casco Shoei X-Spirit III, in particolare, da novembre sarà disponibile la replica Motegi 3 di Marc Marquez. Disponibili da ottobre le nuove colorazioni disponibili per il casco Ex-Zero, il casco in stile motocross dal design compatto e dal look aggressivo pensato per amanti di cafè racer, scrambler e in generale delle moto classiche. A novembre, invece, arriveranno le novità in serbo per il casco Shoei VFX-WR.