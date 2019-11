KAPPA KV38 Integrale di ispirazione Street Art, ha debuttato in anteprima a Eicma 2019 il casco integrale Kappa KV38 Houston. Disponibile anche nella versione lady, in nero opaco, bianco e fucsia. La calotta è realizzata in materiale termoplastico e la visiera è predisposta per lente Pinlock. Le prese d’aria, 4, sono tutte regolabili e il paranaso e il paravento sono di serie.

Peso: 1490 g.

Taglie: XS-XXL (Lady: XS-M)

Colori: (Spray) Nero opaco/Blu/Giallo; Nero opaco/Giallo/Rosso; Bianco lucido/Blu/Rosso; Nero opaco/Bianco/Fucsia (Basic) Nero opaco; Titanio; Bianco lucido.

Prezzo: 99 euro (Basic) e 106 (Spray)





KAPPA RAMBLER RACER Kappa Rambler Racer: le nuove borse morbide pensate per equipaggiare le Cafè Racer sono state presentate in occasione di Eicma 2019. Il set si compone di una coppia di laterali, una borsa da sella, una da serbatoio e un borsello porta attrezzi. Tutti i quattro elementi del set sono in tinta bi-color grigio-verde con inserti in eco pelle nera. La coppia di borse laterali costa 140 euro e ognuna offre 14 litri di capacità. La borsa da sella, invece, che promette una capacità interna di 26 litri è in vendita a 90 euro. Completano il set il borsello porta attrezzi da 0,5 litri di capacità, in vendita a 40 euro e la borsa da serbatoio, 90 euro, con capacità interna di 7 litri.