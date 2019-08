Autore:

Giulia Fermani

SET DI ACCESSORI Nel 2019 Kawasaki ha messo mano alla Versys 1000. Rinnovate le linee, così come la ciclistica, tra le novità conta anche un pacchetto di aiuti elettronici completissimo. Per lei Kappa ha messo a punto un set di accessori dedicati. Ecco cosa comprende la Accessory Line di Kappa per la Kawasaki Versys 1000 2019.

L'ACCESSORY LINE Tra gli ultimi set realizzati c'è quello per la versione 2019 della maxi crossover di Kawasaki, Versys 1000. Collezione che si aggiunge a quelle già dedicate da Kappa alla 650 e alla più recente X300. Del kit per la 1000 fanno parte innanzitutto i sistemi di attacco per valigie e borse: le dimensioni della Versys 1000 si armonizzano al classico tris di valigie rigide. Per il comfort durante la marcia, invece, si può scegliere di montare un parabrezza specifico (93,50 euro) trasparente e 18 cm più alto (52 x 48,5 cm) rispetto a quello di serie Kawasaki. Per la protezione della moto Kappa ha pensato a un paramotore tubolare da 25 mm (207,50 euro), alla protezione radiatore in acciaio inox (91 euro) e a un supporto che allarga la superficie di appoggio del cavalletto laterale (36 euro).