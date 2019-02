Autore:

Giulia Fermani

MODALITA' VIAGGIO ON Con i giusti accessori persino la nuda Honda CMX Rebel può rivedere la sua vocazione, appunto, ribelle, diventando una moto più eclettica. Sul palcoscenico del Motor Bike Expo 2019 Kappa ha presentato la personalizzazione da viaggio per la media cilindrata di Honda. Il kit di accessori presentato a Verona punta a migliorare il comfort e la protezioni, offrendo soluzioni per trasportare i bagagli delle gite fuori porta. Di seguito alcuni degli accessori scelti per la Honda CMX Rebel al MBE 2019.

Schienalino per passeggero 228 euro

Spoiler in alluminio natural / black 109,50 e 119,50 euro

Cupolino protettivo 83,50 euro

Paramotore tubolare specifico 89 euro

Portapacchi posteriore 97 euro