Autore:

Giulia Fermani

UNA TOURER DALL'ANIMA VINTAGE Trasformare la Kawasaki Z900 RS in una tourer? Il dubbio che lo stile modern classic si perda per strada sorge spontaneo. La linea di accessori pensata da Kappa per la Z900RS, però, sembra riuscire in questo intento. E allora via con attacchi specifici per il montaggio di valigie, rack-portapacchi posteriore nero lucido, cupolini (due modelli) e copri-radiatore in acciaio inox per la versione Z 2018 della Kawa. A catalogo anche borse laterali e da serbatoio - un tris composto da una coppia di laterali e una borsa da serbatoio – e un borsone posteriore.

Rack portapacchi: 144 euro

Portavaligie laterale: 131 euro

Borsa da serbatoio: 121,50 euro

Borsone posteriore: 101 euro

Cupolino universale: 67,50 euro

Cupolino fumé: 174 euro

Protezione radiatore: 89 euro