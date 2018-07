Autore:

Danilo Chissalè

KAPPA PER TRK La Benelli TRK 502 è la moto ideale per chi vuole fare turismo in moto senza spendere un capitale, fornita di tutto il necessario per viaggiare… O quasi. L’italiana Kappa ha studiato per la bicilindrica italo-cinese una serie di accessori davvero completa per renderla pronta davvero a tutto.

MAGGIORE CAPIENZA Per una moto da turismo bauletto e borse laterali sono la base di partenza, Kappa propone per la Benelli TRK 502 i supporti per entrambi: piastra per bauletto MONOKEY a 41 euro mentre i telaietti per le borse costano 139,50 euro

MAGGIORE PROTEZIONE Uno dei piccoli difetti della TRK è la scarsa protezione dall’aria se si supera il metro e ottanta di altezza, Kappa propone un cupolino maggiorato da sostituire all’originale (misure h 53 x l 38 cm) abbinabile ad un piccolo deflettore per deviare i flussi e ridurre i vortici d’aria.

Prezzo: 79 euro.

AL RIPARO Le crossover come la Benelli TRK 502 sono utilizzabili anche nel fuoristrada leggero, esponendosi però ad urti contro pietre, radici ed oggetti appuntiti che potrebbero rovinare il motore. Kappa ha previsto due livelli di protezione motore realizzati in tubolare da 25 mm. Il primo step protegge il basamento del motore, mentre il secondo protegge la zona alta del motore ed il radiatore.

Prezzo: 121 euro protezione alta, 131 protezione basamento.

FARETTI Si montano sul paramotore, hanno il corpo in alluminio, funzionano con tecnologia led. Sono omologati antinebbia e il loro basso consumo non mette in crisi la batteria di moto di media cilindrata come questa. In dotazione l’interruttore impermeabile da montare sul manubrio.

Prezzo al pubblico: 317 euro (la coppia).