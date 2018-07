Autore:

Alberto Raverdino

DETTO FATTO Circa un anno fa Benelli ci concedeva la prova della TRK502 nella versione con cerchi in lega da 17”, ma già allora comunicava che presto avrebbero realizzato anche un’alternativa con ruota anteriore a raggi da 19” ed un’attitudine più spiccata ad affrontare strade bianche e fuoristrada leggero. Ed eccoci qua… pronti a rimettere le mani su questa creatura che ora mostra ben stampigliata sul serbatoio la lettera X e che a mio gusto personale sembra essere anche più seducente ed azzeccata.

GEMELLI DIVERSI Ben inteso che la 502 in versione X non sostituisce la TRK502 normale, ma semplicemente la affianca; ad un primo sguardo questa nuova 502 sembra pressoché identica alla “non X”, eppure le differenze ci sono. Certo… la maggioranza degli elementi che compongono il puzzle sono in comune, come il cruscotto, il plexiglass, la comoda presa usb e i vari telaietti laterali sono i medesimi. Insomma la linea generale della moto è quella, non c’è dubbio. Ma allora?

L’X FACTOR Le differenze riguardano la ciclistica e sono di sostanza. Come anticipato più sopra, ora fonda le proprie basi su una ruota anteriore a raggi dal maggiore diametro, proprio come si confà ad una Adventure Bike di tutto rispetto. Con la ruota da 19” Benelli sceglie di offrire maggiore agilità su eventuali ostacoli e consente anche il montaggio di pneumatici più tassellati e specifici per l’off-road (non di primo equipaggiamento), aprendo gli orizzonti ai futuri possessori della TRK502X verso la possibilità concreta di affrontare percorsi più tecnici ed avventurosi con maggiore sicurezza e soddisfazione.

I PARTICOLARI CHE CONTANO In direzione “off” ci sono altre importanti differenze. In primo luogo la taratura delle sospensioni più soffice, anche se va rilevato che l’escursione dichiarata della forcella (145mm) sembra un po’ limitata per affrontare certi “affari sporchi”. In più ben venga la maggiore altezza dal suolo a tutto vantaggio della possibilità di superare indenni eventuali ostacoli senza il rischio di toccare la “pancia” della moto. Anche l’altezza della sella è stata incrementata rispetto alla 502 standard ora si parla di 850mm e, non meno importante, anche per il valore estetico, l’inedito terminale di scarico ora rialzato in perfetto stile off-road.

IL MOTORE E’ SEMPRE LUI Nessuna modifica per il bicilindrico frontemarcia a quattro valvole per cilindro che con i suoi 500cc riesce ad erogare 47cv a 8.500giri ed una coppia di 46Nm a 6.000giri. Non è un mostro di potenza, ma almeno consuma pochissimo (24km/Litro nel ciclo extraurbano) e grazie al super serbatoio da 20 litri promette viaggi infiniti no-stop.

ASSETTO AD HOC Per reparto sospensioni il mono posteriore consente la regolazione del precarico della molla, e dei freni idraulici in compressione e in estensione, una novità rispetto alla TRK502 “non X” mentre la forcella ha sempre steli rovesciati da 50mm e non offre nessuna regolazione. Il doppio disco anteriore da 320mm in questo caso viene “morso” da due pinze flottanti e non ad attacco radiale come per la sorella standard. Nessuna novità per il telaio che rimane un robustissimo traliccio in tubi di acciaio, così come il forcellone.

TANTO A POCO La filosofia orientale che sta accompagnando il rilancio di questo glorioso marchio, non cambia; ricordiamo che Benelli è di proprietà del colosso cinese Qianjiang e che senza di esso sarebbe probabilmente morta e sepolta. Come per la sorella più stradale, l’idea è offrire una moto robusta, completa in tutto e per tutto, ad un prezzo molto invitante. Certo… rimane la sensazione di un oggetto migliorabile nelle finiture, le saldature a volte un po’ troppo “industriali” e ci sono tanti piccoli particolari che fanno un po’ disordine, ma tant’è…

COLORI E PREZZO Non importa che la scegliate bianca, nera o rossa, la TRK502X viene proposta sempre e comunque ad una cifra molto più che interessante, ovvero 5.990 euro franco concessionario. Meno di 6.000 euro per portarsi a casa una Adventure Bike a tutti gli effetti.