Autore:

Danilo Chissalè

FRENA! Possessori di Benelli aprite le orecchie: due dei modelli più venduti nell’ultimo periodo sono oggetto di un grosso richiamo per delle anomalie alla pompa freno anteriore. I modelli in questione sono il Leoncino 500 e la crossover TRK 502. La Casa Madre non ha indicato i numeri di telaio sotto inchiesta, per avere maggiori informazioni a riguardo è necessario contattare una concessionaria ufficiale e verificare se la moto in vostro possesso rientra tra le oltre 750 a rischio.

COME ACCORGERSI Stando a quanto dichiarato da Benelli, il guasto provocherebbe un aumento degli spazi di frenata ingiustificati. La risoluzione del problema è semplice: la pompa verrà sostituita in blocco, ovviamente senza che il cliente debba sborsare un euro.