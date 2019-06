Autore:

Giulia Fermani

KAPPA K37 Calotta avvolgente, visiera lunga, visierino parasole e una grossa presa d’aria superiore: con queste caratteristiche tecniche il nuovo casco Kappa Oregon è adatto all'uso cittadino come per le gite fuori porta. Disponibile in 3 versioni e 11 combinazioni di colori e grafiche, il prezzo del nuovo jet di Kappa non supera i 99 euro.

LE VERSIONI La calotta del nuovo casco unisex Kappa Oregon è realizzata in materiale termoplastico ed è dunque sufficientemente leggera. Per proteggere il viso c'è una visiera antigraffio più lunga di quelle che normalmente equipaggiano i caschi jet e un visierino interno parasole. Già di per sé ben arieggiato essendo un casco aperto, sul KV37 c'è anche un’ampia presa d’aria centrale che fa girare l'aria anche sulla parte superiore della testa. Le tre versioni sono Basic, disponibile in tinte unite e Zone e Twist, che invece comprendono le varianti grafiche.

PREZZI

Basic: 95 euro

Zone e Twist: 99 euro