LS2 AL MBE 2020 LS2 rinnova la sua presenza al Motor Bike Expo, in programma a Verona da giovedì 16 a domenica 19 gennaio, per il secondo anno consecutivo. Alla Fiera dedicata a moto speciali, alle custom e accessori LS2 porta nuovi caschi, una nuova linea di abbigliamento tecnico e la sua prima collezione di guanti.

I CASCHI Al padiglione 4, Stand 13N, LS2 presenta i nuovi modelli della linea Urban Commuter, Road Touring e Urban Unlimited. Della prima famiglia, ci sono il convertibile FF900 Valiant II, utilizzabile come casco integrale e come casco jet, e il modulare FF902 Scope, pensato per essere indossato in sella a maxi-scooter e moto negli spostamenti cittadini. In rappresentanza della collezione Road Touring c'è l' integrale con doppia visiera FF800 Storm mentre la gamma Urban Unlimited c'è il OF601 Bob. Trovate informazioni dettagliate di ognuno di questi modelli nel nostro speciale dedicato alle novità LS2 per il 2020 presentate a Eicma 2019.

ALTRE NOVITÀ Anche la gamma abbigliamento tecnico è protagonista del MEB 2020, con cinque nuovi capi dedicati ai mondi sport touring, touring e urban. Per il mondo Urban LS2 propone la giacca lunga a due strati con cappuccio Rambla, e Bullet, corta e dallo stile vintage. Per gli amanti del Touring, invece, c'è la nuova giacca Petrol e il completo giacca-pantalone Nevada. Entrambe le giacche sono impermeabili al 100%, grazie alla membrana interna waterproof removibile. Infine, per il mondo Racing, c’è la giacca Gate a due strati: quello esterno, in poliestre, è waterproof e traspirante, mentre il liner termico interno è removibile.

GUANTI Al Motor Bike Expo LS2 ha portato anche la sua nuova (la prima, in realtà) collezione di guanti. Della linea fanno parte nove modelli, tre invernali - Jet, Urbs e Onyx - due racing - Swift e Spark - e gli estivi Cool, Dart e Ray,oltre al vintage Rust.