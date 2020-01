HELD AL MEB 2020 Al Motor Bike Expo, in scena a VeronaFiere dal 16 al 19 gennaio, è presente Held con tutti i suoi nuovi sistemi Airbag. Non si tratta, però, una semplice espozione: la Fiera di Verona offre anche l'occasione di provare in prima persona il Gilet universale, indossabile sotto qualsiasi giacca, Clip-in Air Vest, dotato di cinghia meccanica. Per il test, invece che a una moto, si deve montare in sella a...un Toro Meccanico.

L'AIRBAG DA TESTARE Disponibile per una prova direttamente in fiera è il Clip-In Air Vest di Held, l’airbag universale da indossare sotto le giacche del marchio tedesco e non solo. In caso di incidente l’innesco attiverà una bomboletta di aria compressa che gonfierà i cuscini d’aria di cui è formato Clip-in Air Vest in 0,1 secondi. L' Held Clip-In Air Vest è disponibile in 6 taglie (dalla S alla BXL), il prezzo varia dai 500 euro per le taglie normali, fino ai 550 euro per le taglie extra large.

HELD 2020 Come novità del 2020 sul palco del MEB 2020 -ma non disponibile per il test- è presente anche l'Held eVest Clip-in. Indossabile sotto la giacca, si tratta del gilet con Airbag elettronico realizzato in collaborazione con In&motion dotato della tecnologia IPS (Sistema di Protezione Intelligente) già presentato a Eicma 2019.