HELD 2020 A Eicma 2019 Held, oltre all' eVest Clip-in, il gilet con Airbag elettronico indossabile sotto la giacca, presenta le novità a catalogo per il 2020. Tra questi il guanto Madoc Max, il completo (giacca e pantalone) sportivo touring Baxley, il guanto sportivo Titan RR e tre nuovi stivali con membrana in Gore-Tex: Segrino GTX, Annone GTX e Alserio GTX.

HELD MADOC MAX Pensato per l’inverno e la stagione fresca, il guanto Madoc Max è realizzato in pelle con fodera sottile e membrana traspirante in Gore-Tex, impermeabile e antivento. È compatibile con lo smartphone e, per la sicurezza, ci sono inserti riflettenti e tergivisiera sull’indice della mano sinistra. Sempre per tenere al sicuro le mani del pilota ci sono i paranocche in plastica rigida mentre la parte sottostante è realizzata in un materiale espanso che disperde l’energia in caso di impatto. Il lato e il palmo della mano sono rinforzati.

Colore: nero. Taglie: 7 – 12. Prezzo: 119,95 euro

HELD BAXLEY Il completo uomo/donna sportivo touring Baxley comprende giacca e pantalone. Adatti sia per mototurismo sia per l’uso cittadino, entrambi i capi hanno una fodera in Mesh traspirante e una membrana Z-Liner fissa impermeabile, antivento e traspirante. Nella giacca gomiti e spalle hanno protezioni Soft di serie mentre il paraschiena è opzionale. Per la sicurezza delle gambe, invece, ci sono protettori opzionali sui fianchi e protettori Soft di serie sulle ginocchia.



GIACCA

Colore: nero-bianco, nero-giallo fluo, nero-rosso-blu. Taglie Uomo: S - 5XL. Taglie Donna: DXS - D3XL. Prezzo: 149,95 euro

PANTALONE

Colore: nero. Taglie Uomo: S - 5XL. Taglie Donna: DXS - D3XL. Prezzo: 139,95 euro

HELD TITAN A catalogo per il 2020 anche il guanto sportivo Titan RR, realizzato in pelle di canguro. La parte superiore e inferiore del guanto sono rinforzate con Held Armaprotec. Per la sicurezza intervengono anche protezione nocche in titanio e lato protetto da una conchiglia di plastica dura rinforzata con titanio. Colore: nero, nero-bianco, rosso-bianco, blu-rosso-bianco, nero-giallo fluo. Taglie: 7, 71/2, 8, 81/2, 9, 91/2, 10, 11, 12. Prezzo: 439,95 euro

HELD SEGRINO GTX, ANNONE GTX e ALSERIO GTX A Eicma 2019 Held ha presentato anche tre nuovi stivali con membrana in Gore-Tex, adatti sia al mototurismo sia all’uso cittadino. Segrino GTX, realizzato in pelle e poliestere è pensato per l’estate, con morbida fodera in tessuto. Per la sicurezza di ogni modello ci sono il parastinchi in fibra di vetro e la protezione caviglia in fibra di vetro. Annone GTX aggiunge all’offerta gli inserti riflettenti. Scoprili tutti in gallery.

SEGRINO GTX:

Colore: nero

Taglie: 37 - 50

Prezzo: 239,95 euro

ALSERIO GTX:

Colore: nero 01

Taglie: 37 - 50

Prezzo: 279,95 euro



ANNONE GTX:

Colore: nero

Taglie: 37 - 50

Prezzo: 299,95 euro