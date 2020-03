19 MARZO Chissà come festeggeremo questa festa del papà 2020, con tutto quello che sta succedendo... Certo è che - almeno per ora - gli spostamenti in moto sono ancora possibili, e dunque le proposte di LS2 Helmets sono valide anche in piena emergenza Coronavirus!

PER IL PAPÀ AVVENTURIERO Il primo set di proposte è rivolto a chi usa la moto tutto l’anno, in condizioni non sempre favorevoli, in previsione dell’arrivo dell’estate:

Giacca Nevada : modello a tre strati impermeabile e traspirante, con inserti in mesh nello strato più esterno (che favoriscono la ventilazione nelle temperature più calde), per far fronte alla bella stagione e non avere caldo durante la guida

: modello a tre strati impermeabile e traspirante, con inserti in mesh nello strato più esterno (che favoriscono la ventilazione nelle temperature più calde), per far fronte alla bella stagione e non avere caldo durante la guida Casco FF902 Scope : modello modulare con visierino interno parasole, per viaggiare in comodità e totale sicurezza

: modello modulare con visierino interno parasole, per viaggiare in comodità e totale sicurezza Guanti Ray: ideali per le stagioni più calde, con protazioni rigide sulle nocche, adatte a chi percorre tratti lunghi in moto

PER IL PAPÀ COMMUTER Per chi invece si muove prevalentemente in città, LS2 Helmets propone invece: