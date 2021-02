SAN VALENTINO ALLE PORTE L’epifania tutte le feste si porta via, ma non San Valentino, la festa degli innamorati. Per le coppie che amano condividere moto e scooter – o magari viverle singolarmente – LS2 ha pensato a delle idee regalo perfette da consegnare al proprio Valentino o Valentina. Le proposte sono molteplici, da caschi e guanti all’abbigliamento, ormai una presenza fissa nel catalogo LS2. Ecco cosa ci propone il brand spagnolo.

GIACCHE Partiamo proprio dai capi d’abbigliamento. LS2 propone due giacche, la Endurance e la Shadow. La prima è una giacca a tre strati con molte possibilità di regolazione per trovare la vestibilità ottimale, disponibile sia da uomo che da donna. La Shadow invece, è una giacca a due strati che unisce un taglio sportivo con caratteristiche da giacca da turismo. Le taglie disponibili variano dalla XS alla 5XL nella donna, dalla S alla 5XL nell’uomo. Tre le versioni colore: al tradizionale nero e titanio con dettagli giallo fluo, si affianca il blu e nero con inserti giallo fluo ed il colore kaki con inserti arancioni alta visibilità. La versione donna è anche disponibile in un fresco color ghiaccio con punte di arancioni. La Endurance costa 279 euro, la Shadow 179 euro.

PANTALONI Per un outfit completo non si può rinunciare a dei pantaloni tecnici. Per lei lS2 propone Router pantaloni in stile leggins, in cotone elastico traspirante arricchito da due tasche posteriori, due tasche laterali e due tasche frontali, che offrono il massimo del comfort e della praticità in ogni occasione. Disponibile nelle taglie dalla XS alla 5XL e in due differenti versioni colore: nero o verde. In dotazione protezioni omologate per le ginocchia. Per lui, invece, LS2 pensa ai pantaloni Straight, design cargo e realizzazione con tessuto in cotone elastico. Disponibile nelle taglie dalla XS alla 5XL e in due differenti versioni colore: nero o verde. Il pantalone è provvisto di protezioni omologate per le ginocchia. Entrambi i pantaloni hanno un prezzo di listino di 149 euro.

CASCHI Per finire il pezzo forte della casa: i caschi, anche in questo caso LS2 propone due idee per ambo i sessi. Per lei il casco Scope, un integrale dotato di visierino parasole con un tocco di rosa. Per lui la proposta è il casco Challenger Carbon, integrale sportivo con calotta in fibra di carbonio e, anche in questo caso, visierino parasole. Scope è proposto nelle taglie dalla XS alla XXL, il prezzo varia da 149,00€ nella versione monocolore fino a 169,00 € nelle versioni grafiche. Challenger Carbon, nelle taglie dalla XS alla 3XL , costa 399,00€ monocolore full carbon, 429,00€ versione grafica.