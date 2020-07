SEMPRE FRESCHI Siamo nel pieno del'estate e le gite fuori porta nel weekend sono ormai una consuetudine per tantissimi motociclisti italiani. Sebbene le temperature siano sempre più alte, guidare indossando un abbigliamento tecnico adeguato è sempre importante. Per questo LS2 ha pensato ad Alba, una giacca estiva completamente traforata.

CARATTERISTICHE Alba si presenta come una giacca estiva completamente traforata con la maggior parte della superficie esterna realizzata in mesh, una rete tecnica che favorisce la traspirazione e la ventilazione. Il capo presenta una predisposizione per il paraschiena, inserti catarifrangenti e una tasca impermeabile nella quale custodire il cellulare o il portafogli. Per adattare al meglio la giacca al proprio corpo ci sono regolazioni sulla vita, sulle maniche e sulle braccia. La giacca LS2 Alba è disponibilie per uomo e donna, con taglie fino alla 5XL e in tre colorazioni (Nera - grigio scuro - grigio chiaro). Il prezzo al pubblico è di 129 euro.