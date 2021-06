Si alzano le temperature, le giornate si allungano e la voglia di andare in moto si fa sempre più forte. Come sempre, l’invito è quello di non mettere mai in secondo piano la sicurezza, a partire da un buon abbigliamento tecnico. Per questo motivo, in questo articolo, troverete le tre proposte più interessanti di LS2: dalla giacca turistica a quella per affrontare la giungla urbana in piena sicurezza.

LE PROPOSTE Recentemente vi abbiamo parlato di Riva, una giacca che promette un’eccellente traspirazione composto da una membrana antivento e antipioggia presente all’interno e removibile. Questo “strato” si può riporre nella tasca presente nella parte bassa della schiena e, sempre sulla schiena, c’è lo scomparto nel quale inserire il paraschiena oltre che alla cerniera per agganciare i pantaloni alla giacca. Il prezzo è di 159 euro, ma se cercate quel tocco di stile in più a un prezzo leggermente più basso (149 euro) allora Brighton fa al caso vostro.



Gli inserti elastici permettono un’ottima vestibilità, mentre le protezioni su spalle e gomiti (Livello 1) permettono una buona protezione in sella. Se invece volete una giacca per le lunghe gite fuori porta, la giacca Endurance è ideale per voi. Una giacca in poliestere realizzata su più strati: uno esterno per proteggere dalle abrasioni, uno interno antipioggia e un altro termico. Anche in questo caso troviamo la tasca per il paraschiena così come le protezioni su gomiti e spalle di Livello 1. Il prezzo, per questo capo più tecnico e versatile, cresce a 279 euro.