L’azienda LS2 lancia Riva, il giubbotto traforato tecnico pronto per la stagione calda. Il Riva coniuga qualità, comfort ed è ideale per le alte temperature. Un prodotto adatto per lui e per lei, con uno stile caratterizzato da colori basic e inserti sgargianti. La giacca è realizzata in poliestere e mesh, con due tasche interne (di cui una completamente impermeabile) e due tasche laterali. Ci sono anche dei bottoni sulle braccia e chiusure in velcro sui fianchi per la miglior vestibilità. All’interno è presente anche una membrana antivento e antipioggia removibile, che si può riporre nell’apposita tasca nella parte bassa della schiena. C’è anche una tasca per un paraschiena e una cerniera per agganciare i pantaloni; tutte le protezioni invece sono di Livello 1.

COLORI, TAGLIE E PREZZO La nuova giacca traforata LS2 Riva è disponibile in tre colorazioni (nero/grigio, ghiaccio e grigio/blu, nero/grigio e ghiaccio) con taglie che vanno dalla XS alla 5XL. Il prezzo è di 159 euro.