Guanti moto

LS2 Helmets presenta 4 nuovi modelli di guanti dedicati a tutti i motociclisti. I guanti LS2 Helmets sono stati creati per rispondere a tutte le esigenze, dall'uso urbano a quello sportivo-racing. Scopriamo le caratteristiche di Duster, Spark II Air, Spark II Leather e Feng.

DUSTER Il nuovo guanto vintage di questa nuova collezione LS2 è Duster. Realizzato al 100% in pelle bovina, è caratterizzato da un tessuto perforato sul dorso per maggior areazione, dalla presenza del velcro sul polso e dall’inserimento di materiale elastico su dita e polso. I nuovi guanti Duster, inoltre, permettono di utilizzare lo smartphone in ogni situazione. A livello della sicurezza troviamo protezioni dita e palmo in spugna, protezioni nocche in termoplastica e rinforzo su palmo, pollice e mignolo. Corto e molto morbido al tatto, Duster è adatto ai motociclisti più attenti al look e allo stile. Disponibile per uomo nelle taglie dalla S alla 2XL, Duster è realizzato in 4 colorazioni: nero, marrone, marrone tabacco, giallo ocra ed è in vendita al prezzo di 69,99 Euro.

LS2 Helmets: il guanto vintage Duster

SPARK II AIR La famiglia Spark, con le versioni Air e Leather, e Feng appartengono al mondo sportivo. Spark II Air, è realizzato con 4 diversi tipi di tessuto: morbidissima pelle bovina e di pecora, Spandex, Neoprene e Mesh. Si tratta di un guanto funzionale ed avvolgente che presenta protezioni rigide in carbonio su nocche e dita, oltre che rinforzi sul pollice e sul palmo della mano. Un tessuto perforato su dita e polso per una maggior areazione e, per una migliore calzata, la zona dita e polso è stata realizzata con materiale elastico. Lo Spark II Air è anche dotato anche di inserti in silicone e della tecnologia smart touch, consente di utilizzare lo smartphone in tutta libertà. Disponibile per uomo nelle taglie dalla S alla 3XL, è disponibile in 3 colorazioni – nero e giallo, nero e rosso, nero e bianco – al prezzo di 69,99 Euro.

VEDI ANCHE

LS2 Helmets: il guanto Spark II Air

SPARK II LEATHER Spark II Leather, nuovo modello di LS2, è realizzato con 3 diverse tipologie di tessuto, oltre la pelle bovina e di pecora, sono presenti anche Spandex e Neoprene. Come la versione Air anche lo Spark II Leather presenta protezioni dita in carbonio, protezioni nocche in carbonio e rinforzo su palmo e pollice. Una maggior areazione è possibile grazie ai fori su dita e polso, mentre per una calzata perfetta la zona è in materiale elastico. Anche questo guanto è adatto alle stagioni più calde e miti ed è dotato di tecnologia smart touch per l’utilizzo dello smartphone. Anche lo Spark II Leather è disponibile per uomo nelle taglie dalla S alla 3XL, in 3 colorazioni: bianco, nero e rosso, grigio, nero e rosso, nero, giallo e bianco. Anche per lui il prezzo è di 69,99 euro.

LS2 Helmets: il guanto Spark II Leather

FENG Il terzo guanto sportivo, dedicato al mondo racing, è Feng. Per lui protezioni rigide su nocche, palmo, dita e metacarpo, è realizzato in vera pelle, Superfabic e Hypalon. Creato con una cucitura esterna sulle dita, è dotato di un aggiustamento di velcro sul polso, per migliorare l’entrata, e di tecnologia soft touch sul dito indice per garantire l’utilizzo dello smartphone. Per uomo, nelle taglie dalla S alla taglia 2XL, è disponibile in 4 colorazioni: nero e rosso, nero e giallo fluo, nero, blu e giallo fluo, nero rosso e giallo fluo. Prezzo? 119,99 Euro.

LS2 Helmets: il guanto racing Feng

Tutti i guanti LS2 sono omologati secondo la certificazione EN: 13594:2015 (livello 1) e sono studiati per ottenere la massima sicurezza e protezione, garantendo sempre comfort e praticità durante la guida, abbinando funzionalità e stile.