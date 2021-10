Abbigliamento moto

LS2 Helmets presenta 6 nuovi capi uomo e donna da usare su scooter e moto. Si tratta di 4 nuove giacche – Metropolis Evo, Airy, Scout e Norway – e 2 nuovi pantaloni, quello da abbinare alla giacca Norway e il Dakota.

LS2 Helmets: Metropolis Evo da uomo

METROPOLIS EVO

Se quel che vi serve è una giacca lunga, a due strati e impermeabile, la Metropolis Evo è quella che fa al caso vostro. In grado di resistere sino a 5000 mm di colonna d’acqua, la giacca è al tempo stesso traspirante, perfetta per un utilizzo quotidiano. L’interno è costituito da una membrana tecnica estraibile, indispensabile per ottenere un maggiore isolamento, ideale per l’inverno e per le mezze stagioni. Il collare è in neoprene e in più c'è il cappuccio removibile. La Metropolis Evo è provvista di 2 tasche frontali – all’interno delle quali è presente una coulisse per poter stringere la giacca sulla vita – una sul petto e una interna. La giacca, realizzata in poliestere, è dotata di protezioni CE removibili su spalle e gomiti certificate EN1621-1: 2012 Livello 1 ed è dotata di omologazione EN 17092-3:2019 Classe AA. Tutte le cerniere sono YKK. Il Metropolis Evo è disponibile sia per uomo che per donna con taglie che vanno dalla XS alla 5XL per lei e dalla S alla 5XL per lui. Colori nero, kaki e titanium per l’uomo, titanium e nero per la donna. Il prezzo al pubblico è di 179 Euro.

LS2 Helmets: Airy Lady

AIRY

Cambiamo completamente scenario per la giacca Airy, un'estiva con stile casual e avvolgente. Mix di mesh e poliestere con inserti riflettenti su schiena e braccia, traspirante e ideale per le temperature più calde dell’anno. Massima attenzione alla vestibilità, adattabile grazie ai punti di regolazione disponibili su vita e collo. Anche la LS2 Airy, disponibile sia in versione uomo che donna, è dotata di protezioni CE removibili su spalle, gomiti e anche sul petto, tutte removibili e omologate EN1621-1: 2012 Livello 1. Non mancano la cerniera per l’inserimento del paraschiena, la chiusura a zip e 2 tasche. Taglie dalla XS alla 5XL per lei, dalla S alla 5XL per lui, 3 le versioni di colore per l’uomo – nera, nera e grigia e grigia chiara – 2 per la donna – nera e grigia chiara – col prezzo al pubblico a quota 109 Euro.

LS2 Helmets: Scout Man

SCOUT

La giacca a 3 strati impermeabile, che può essere utilizzata 12 mesi l’anno, è la Scout. Grazie allo strato esterno in mesh, alla membrana anti acqua e al giubbotto termico – gli ultimi 2 removibili – abbiamo una giacca che protegge dalla pioggia ma anche completamente traforata e ventilata quando le temperature si alzano. La Scout è dotata di inserti catarifrangenti, per essere visibili anche in condizioni di poca luce. La giacca è dotata di regolazioni su polso, braccia, vita, fianchi e collo. Come al solito, oltre a protezioni removibili su spalle e gomiti omologate EN 1621-1:2012 Lev.1 ed omologazione EN 17092-3:2019 Classe AA, non manca la predisposizione per l’uso del paraschiena. Tutte le cerniere sono YKK. La Scout è isponibile nelle taglie dalla S alla 5XL solo in versione uomo: 2 differenti versioni di colore, bianca e grigia con inserti color arancio fluo e grigia e nera. Prezzo di 199 Euro.

LS2 Helmets: Norway Man

NORWAY

La proposta touring di LS2 si chiama Norway, una giacca da viaggio che combina comfort e stile. Pannelli di ventilazione frontali, su maniche e schiena, cerniere YKK che permettono la canalizzazione dell’aria. All'interno piumino termico removibile e membrana waterproof traspirante, mentre il collare della giacca è realizzato in neoprene, per migliorare il comfort. Provvista di 5 tasche con chiusura zip, di cui 3 completamente impermeabili, la giacca Norway è realizzata in poliestere ed è dotata di protezioni estraibili CE su spalle e gomiti omologati EN1621-1: 2012 Livello 1 ed omologazione EN 17092-3:2019 Classe AA. Non mancano infine la tasca posteriore per l’inserimento del paraschiena e la cerniera per l’aggancio dei pantaloni. Norway è disponibile solo per uomo nelle taglie dalla S alla 5XL, in nero e bianco e nero bianco e blu con inserti color rosso. Il prezzo è di 329 Euro.

NON SOLO GIACCA La Norway si può abbinare all'omonimo pantalone a 3 strati. Realizzato in poliestere è dotato di inserti che favoriscono la ventilazione – quando viene rimosso l’interno termico – e di inserti catarifrangenti su ginocchia e fianchi che aiutano la visibilità del motociclista. Gli inserti elastici su interno coscia e ginocchia facilitano i movimenti, mentre le chiusure in velcro sulla vita lo rendono più avvolgente. Infine le protezioni sulle ginocchia sono regolabili in 3 differenti posizioni. Il pantalone, disponibile per uomo nelle taglie dalla S alla 5XL nella colorazione grigio scuro, ha un prezzo di 199 Euro.

LS2 Helmets: jeans Dakota Lady

DAKOTA

Veniamo infine al jeans Dakota, realizzato in cotone, poliestere e fibre aramidiche. Ci sono 3 tasche posteriori e 2 tasche frontali, offrono il massimo del comfort e della praticità in ogni occasione. Dotati di omologazione EN 17092-3:2019 Classe AA e protezioni removibili sul ginocchio omologate EN 1621-1:2012 Lev.1, presentano protezioni sulle ginocchia regolabili per la sicurezza di ogni motociclista. La vestibilità è regular e il tessuto è elasticizzato per migliorare il fitting. Per lei taglie dalla XS alla 5XL e colori nero o azzurro jeans, per uomo dalla S alla 5XL con colorazione nera o blu scura. Prezzo 159 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/10/2021