Fantic Caballero 500: all'avventura con l'Explorer. Eccola a EICMA

Fantic Caballero continua a conquistare sia i giovani motocilisti – con le 125 – sia quelli che la Caballero l’hanno guidata nella sua prima versione tanti anni fa. Il segreto sta nel look vintage, nei dettagli curati e nel rapporto qualità prezzo. Al vertice della gamma, per attitudine al fuoristrada e componentistica, prima c’era la Fantic Caballero 500 Rally, a EICMA al suo fianco è arrivata una versione per chi in fuoristrada vuol aggiungerci anche del turismo. Ecco a voi la Caballero 500 Explorer.

BASE RALLY Il look pronto all’avventura non inganna: la Fantic Caballero Explorer, come per la Rally da cui deriva, ha una ciclistica che strizza l'occhio al fuoristrada. L’escursione delle sospensioni, completamente regolabili, è di 200 mm, assicurate da una forcella con steli da 43 mm di diametro e dal monoammortizzatore. Gli pneumatici sono i Michelin Anakee Wild (già visti prima sulla Anniversary) con sezione 110/80 19” all’anteriore e sempre 140/80 17” al posteriore, quest’ultimo abbracciato da un forcellone in alluminio più leggero e resistente. Completano la dotazione ciclistica i freni a disco, quello anteriore flottante ø320 mm, quello posteriore da 230 mm, morsi da una pinza ad attacco radiale ed una flottante, tutto controllato dall’ABS Continental Disinseribile. L’altezza della sella è da vera adventure: 860 mm di serie, 880 con la sella alta optional.

IL MOTORE il cuore pulsante è sempre il famigerato monocilindrico raffreddato a liquido da 445 cc, capace di 40 CV a a 7.500 giri/min e 43 Nm di coppia a 6.000 giri/min. A dar voce al motore ci pensa lo scarico sdoppiato rialzato realizzato da Arrow. Il serbatoio da 12 litri, combinati con un consumo dichiarato di 4,2l/100 km, promette un’autonomia di circa 300 km, più che sufficiente per avventurarsi anche dove i benzinai si diradano.

ALLESTIMENTO DA VIAGGIO A differenziarla dalla Rally ci sono degli optional orientati al turismo a medio raggio, come una borsa da serbatoio di piccole dimensioni, un portapacchi e una borsa laterale morbida con relativo supporto. La borsa è singola a causa della forma dello scarico.

DATA D’ARRIVO E PREZZO Al momento non è stato ancora comunicato il prezzo ne tantomeno la data d’arrivo della Caballero Explorer nei concessionari.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/11/2021