La gamma Fantic 500 Euro5 è stata aggiornata qualche mese fa e, per l’occasione, abbiamo provato ciascuna declinazione dell’iconico Caballero. I numeri di vendita si fanno sempre più importanti, ma per distinguere ciascun modello – e adattarlo alle proprie esigenze – ecco che Fantic ha rinnovato il catalogo di accessori dedicati. Per il Caballero ci sono accessori tecnici (paramotore, selle rialzate, griglia radiatore), accessori che ne esaltano il look (dettagli in fibra di carbonio, porta targa più corto), accessori pensati per la performance (scarichi, collettori racing, pastiglie freno) e accessori per l’avventura (borse laterali, set borsa serbatoio, telaietti portapacchi…).

Tra i più interessanti del nuovo catalogo, c’è senza dubbio lo scarico Arrow completo di collettori e doppio silenziatore in carbonio. Con la mappa dedicata (inclusa nel kit) migliora la potenza, così come la coppia e – ovviamente – il sound. Indispensabili per viaggiare invece le borse: ce n’è una laterale da 17 litri e un borsello da fissare sul serbatoio utile come svuotatasche. Ma se non volete passare inosservati, senza dubbio i componenti in fibra di carbonio – al posto di quelli in plastica – rendono il look aggressivo e impreziosiscono il Caballero 500. E se volete proteggere la vostra moto da eventuali cadute, ecco che Fantic propone un paramotore della parte inferiore del blocco motore, un pararadiatore e una protezione del gruppo ottico anteriore full LED.