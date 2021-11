Suzuki celebra le corse con le GSX-S GP Edition e SERT Edition

Le maxi naked di Suzuki celebrano i successi nelle corse con due livree dedicate: una per la MotoGP, una per il Mondiale Endurance

Sulla base delle nuove sorelle GSX-S950 e GSX-S1000, Suzuki toglie i veli a due edizioni speciali delle maxi naked di Hamamatsu, nate celebrare la tradizione sportiva della Casa nelle competizioni internazionali, La prima si chiama GP Edition, che si presenta con una livrea ''Anniversary'' che si rifà alle Suzuki GSX-RR che corrono in MotoGP con Rins e Mir. La colorazione è la tipica blu e grigio ardesia, con dettagli gialli che in questo caso sono sulle ruote. La seconda, invece, è la SERT Edition che invece punta ttuto sul rosso e il nero, con dettagli bianchi e blu ad accompagnare la livrea che si ispira al Yoshimura Suzuki Endurance Racing Team Motul: il team campione del mondo Endurance.

VEDI ANCHE

PREZZO E DISPONIBILITÀ Le edizioni GP e SERT delle naked Suzuki sono disponibili a 11.690 euro per la GSX-S950 e 14.590 euro per la GSX-S1000. La ''nove e mezzo'' è disponibile anche in configurazione da 35 kW ideale per la guida con patente A2. Tutti gli esemplari di queste edizioni celebrative montano di serie la copertura monoposto per il sellino del passeggero in tinta con le altre sovrastrutture.

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/11/2021