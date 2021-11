SYM presenta a EICMA lo scooter KRNBT 2022: foto e caratteristiche

Si scrive (ancora) KRNBT, ma si legge (ancora) ''Kirin'', il KRNBT non è una novità assoluta, dato che ve ne aveva parlato Giorgio poco più di un anno fa qui, ma a EICMA 2021 SYM porta la versione definitiva di questo scooter urbano da 125 cc ricco di personalità. Andiamo a scoprirlo.

Finalmente è stata ufficializzata la scheda tecnica del KRNBT, dunque possiamo darvi con maggior precisione informazioni su motore e ciclistica. Il cuore pulsante della KRNBT è un monocilindrico da 124,9 cc. Le prestazioni – nonostante l’aspetto sportiveggiante – non sono da fulmine di guerra: 10 CV a 7.000 giri/min e 10,7 Nm di coppia massima.

LA CICLISTICA A colpire è senza alcun dubbio la presenza di una forcella a steli rovesciati su uno scooter di questa cilindrata, che promette un’ottima tenuta di strada oltre ad enfatizzare il design studiato da Kiska. Più tradizionale lo schema scelto al posteriore, con la classica coppia di ammortizzatori. Le dimensioni compatte fanno il paio con ruote dal diametro contenuto, cerchi da 12 pollici con pneumatici 110 / 70 – 12 e 120 / 70 – 12 al posteriore. L’impianto frenante è composto da una coppia di dischi, quello anteriore da 226 mm, quello posteriore da 190 mm. L’altezza della sella è di 780 mm.

BT sta per Best Tecnology in inglese... ma Sym ha dichiarato che sta anche per ''bestia''! Il KRNBT è equipaggiato con lo stesso sistema ALEH dei Sym HuskyADV, inoltre c’è lo Start & Stop e un motorino d'avviamento con resistenze quasi portate allo zero. La strumentazione è digitale, tutte le luci a LED.

Arriverà nei concessionari italiani? Come per l’altra novità “fuori dalle righe” SYM 4MICA, il KRNBT non è ancora certo di calcare le nostre strade. Tanto farà anche il gradimento che riuscirà ad ottenere in occasione della kermesse milanese.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 23/11/2021