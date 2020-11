NUOVO ARRIVATO Si scrive KRNBT, ma si legge ''Kirin'', proprio come una figura mitologica del mondo orientale. Per anni, questa creatura leggendaria è stato il simbolo di luce e speranza, caratterizzato da curiosità, creativià ed innovazione. Ed è proprio a lei che Sym ha preso ispirazione per il nuovo scooter.

BT sta per Best Tecnology in inglese... ma Sym ha dichiarato che sta anche per''bestia''! Il KRNBT è equpaggiato con lo stesso sistema ALEH dei Sym Je, Start & Stop e un motorino d'avviamento con resistenze quasi portate allo zero. Questo scooter - la cui cilindrata è sconosciuta - è il terzo arrivato nella famiglia BT, ed è caratterizzato da una forcella a steli rovesciati, freni a disco e un look minimalista: faro anteriore davanti, quadrato al posteriore e un cruscotto LCD completo di tutte le informazioni. La caratteristica di questo scooter è che ogni parte (le parti vicino al faro, la maniglia del passeggero) possono essere tolte per facilitare la personalizzazione.