Nuova Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022: arriva il radar anticollisione

La nuova Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022 si aggiorna e lo fa con un sostanzioso balzo in avanti a livello tecnologico: oltre ad alcune modifiche più tradizionali la sport tourer giapponese guadagna gli ARAS, gli aiuti alla guida. Scopriamo tutte le modifiche in dettaglio.

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022

Le novità più importanti della Kawasaki Ninja H2 SX SE riguardano gli ARAS, gli aiuti alla guida firmati Bosch. La sport tourer di Akashi è equipaggiata infatti con 2 sensori radar ed è dotata di Forward Collision Warning (FCW), Adaptive Cruise Control (ACC) e Blind Spot Detection (BSD).

DISPOSITIVO ANTICOLLISIONE Il FCW – con 3 possibili impostazioni selezionabili dal pilota – agisce sulla distanza degli altri veicoli dalla moto in corsa e, tramite una striscia LED sopra il display, avvisa quando la moto raggiunge la distanza di sicurezza prestabilita dal veicolo che la precede. Nulla che precluda l'intervento del pilota che, anzi, in ogni momento può frenare o intraprendere altre azioni correttive per evitare una possibile collisione.

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022: sotto al faro il radar

IL CRUISE ADATTIVO Anche l'ACC – Adaptive Cruise Control – ha 3 possibili regolazioni: una volta impostata la velocità desiderata la moto si auto-gestisce attivamente, rallentando quando necessario – mantenendo la distanza di sicurezza dal veicolo che la precede – e accelerando nuovamente fino alla velocità impostata appena possibile.

ANGOLO CIECO Mentre entrambe queste funzioni sono focalizzate sul sensore radar anteriore, il sensore posteriore è dedicato al BSD, il rilevamento dell'angolo cieco: quando un veicolo si trova in una posizione ''pericolosa'' una luce presente nello specchietto retrovisore destro o sinistro – a seconda del lato – si illumina per avvisare il pilota del potenziale pericolo.

La nuova Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022 beneficia anche di altre novità. Ora è presente il VHA, Vehicle Hold Assist, utile quando si è in salita e discesa, oppure con un passegggero. Il sistema interviene in modo automatico sul freno posteriore quando il pilota si ferma, per esempio al semaforo o a uno stop, e usa uno o entrambi i freni. Da quel momento si attiva il freno automatico e il guidatore può rilasciare i comandi dei freni senza che la moto si muova. Il sistema si disattiva poi automaticamente nel momento in cui si accelera.

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022: il display TFT da 6,5''

STRUMENTAZIONE Nuovo è anche il display TFT da 6,5'' dotato di SPIN, Smartphone Based Infotainment, che permette di scaricare app di terze parti da visualizzare e utilizzare tramite lo schermo. Sulla Ninja H2 SX SE 2022 troviamo anche KIPASS e TPMS: il primo permette di accedere alle funzioni della moto senza l'utilizzo della chiave fisica, mentre il secondo è il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

ESS Un'altra novità è rappresentata dall'Emergency Stop Signal, che si attiva quando il pilota frena forte: la luce dello stop posteriore in quel caso lampeggia, per segnalare a chi segue della forte decelerazione. Tra le altre novità della sport tourer Kawasaki c'è la sella, ora più ampia e dotata di forme, spessore e densità diversi rispetto al passato, al fine di migliorare il comfort di pilota e passeggero.

Tutta questa tecnologia è schierata di fianco alla piattaforma Balanced Supercharged progettata e prodotta totalmente da Kawasaki. Sul fronte del motore, niente di nuovo: il 4 cilindri in linea da 998 cc eroga 200 CV a 11.000 giri/min – che diventano 210 con l'airbox in pressione – mentre la coppia è di 137,3 Nm. Allo stesso modo sono confermate le sospensioni elettroniche Showa con tecnologia Skyhook, abbinate a cornering management function, traction control, launch control, controllo gestione freno motore, riding modes e quick shifter di serie in innesto e scalata.

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2022: la ruota posteriore gommata 190/55

FRENI E CERCHI L'impianto frenante vede, davanti, dischi semi flottanti da 320 mm morsi da pinze radiali monoblocco Brembo a 4 pistoncini, mentre al posteriore c'è un disco da 250 mm con pinza a 2 pistoncini. Cerchi da 17'' con pneumatici 120/70 e 190/55 completano il quadro, con la Ninja H2 SX SE che fa segnare sulla bilancia 267 kg in ordine di marcia.

La nuova Kawasaki Ninja H2 SX SE dotata di sospensioni elettroniche – l'unica in vendita in Italia – sarà disponibile nel corso del 2022 nella colorazione Emerald Blazed Green / Metallic Diablo Black / Metallic Graphite Gray.

Pubblicato da Michele Perrino, 23/11/2021