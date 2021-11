Aprilia celebra il trionfo in MotoAmerica con la RS 660 Limited Edition

Per celebrare le vittorie al MotoAmerica, con il successo nella classe ''Twins Cup'', Aprilia presenta la RS 660 in versione Limited Edition. La supersportiva di Noale ha trionfato nel campionato oltreoceano insieme ai piloti De Kyrel, Marcon e Kaleb, quest'ultimo vincitore assoluto della categoria.

La RS 660 Limited Edition si presenta con una suggestiva livrea a stelle e strisce, per enfatizzare le 10 vittorie su 13 gare nell'ex AMA. Per enfatizzare il suo look racing, c'è il codino monoposto, con la sella per il passeggero che viene fornita a corredo della moto insieme alle pedane del passeggero. Cambia anche il cupolino, più grande per offrire più protezione al pilota, mentre il quickshifter è predisposto per configurare il cambio in posizione rovesciata. Una configurazione del cambio racing ideale per la guida nei track days.

La nuova Aprilia RS 660 Limited Edition è un allestimento in tiratura limitata a 1.500 pezzi numerati, il cui prezzo è ancora scoosciuto.

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/11/2021