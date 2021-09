Campionato MotoAmerica

L'Aprilia RS 660 si laurea campione, all'esordio nella categoria, della Twins Cup, la classe dedicata alle moto bicilindriche che fa parte del MotoAmerica, il campionato americano. Un successo quasi scritto, nonostante il debutto quest'anno, con la RS capace di mettersi subito in luce con prestazioni di spessore.

CAMPIONE Kaleb De Keyrel e la sua Aprilia RS 660 hanno portato a casa il prestigioso risultato dopo una stagione di dominio pressoché incontrastato. Al pilota del Team Robem Engineering è bastato un 2° posto in gara 1 per portare a casa la corona d'alloro, col podio tutto targato Aprilia per merito di Cory Ventura, vincitore, e Maxwell Toth, 3°. La vittoria di De Keyrel gli è valsa un biglietto aereo per l'Italia: il pilota, infatti, disputerà l'ultima tappa del Trofeo RS 660 a Vallelunga, il prossimo 10 ottobre.

ITALIA IN VISTA Ma se c'è un pilota del MotoAmerica che sbarcherà in Italia è pur vero che ce n'è stato uno italiano che è sbarcato negli USA. Parliamo di Tommaso Marcon, pilota e collaudatore Aprilia e della RS 660, che ha sfruttato al meglio la wild card offertagli, vincendo gara 2 davanti ad altre 3 RS 660. Insomma, meglio di così...

Pubblicato da Michele Perrino, 17/09/2021