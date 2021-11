John Doe: l’unboxing video a EICMA 2021

Due le novità principali portate in fiera dallo specialista di abbigliamento moto John Doe. Ce ne parla Christian Occhipinti, direttore commerciale di John Doe.

Unboxing EICMA 2021: John Doe con Christian Occhipinti

VEDI ANCHE

JEANS MONOLAYER Disponibile in diverse colorazioni e conformazioni, il nuovo jeans di John Doe ha una caratteristica che lo rende davvero unico, ossia di essere un monostrato con denim e kevlar tessuti assieme, così da risultare meno pesante, meglio vestibile, ottimo anche per muoversi una volta scesi dalla moto, e adatto anche alla bella stagione. Non mancano protezioni per ginocchia e fianchi, che lo portano ad avere la protezione AAA. Prezzo consigliato al pubblico: 259 euro.

Unboxing EICMA 2021: John Doe con Christian Occhipinti

GIACCA EXPLORER Novità per il 2021, la giacca Explorer - omologata AAA, come i pantaloni - ha l’esterno in cotone accoppiato al kevlar interno. La vestibilità è “casual”, che la rende perfetta anche per quando si scende dalla moto. Prezzo consigliato al pubblico: 269 euro.



Pubblicato da Redazione, 25/11/2021