EICMA 2021, tutte le novità dello stand Vmoto

Il brand specializzato in moto elettriche arriva a EICMA 2021 con una discreta ventata di novità, che si affiancano all’intera gamma Vmoto in esposizione allo stand (Padiglione 22, stand T21). Ce le racconta più in dettaglio Graziano Milone, Presidente di Vmoto. Guarda la nostra video intervista.

Vmoto a EICMA 2021: Vmoto Stash

VMOTO STASH La prima novità di quest’anno è la Vmoto Stash, modello che segna l’ingresso del gruppo nel segmento premium, e nei più esigenti mercati europei e statunitensi. Nato dalla matita dello studio di design C-Creative, Stash monta un propulsore da 6 kW (8 CV) in posizione centrale, lasciando ampio spazio nel “finto” serbatoio per oggetti di uso quotidiano, perfino un integrale. Velocità massima di 105 km/h, autonomia di 240 chilometri (viaggiando a circa 45 km/h). La ricarica si completa in circa sei ore. Stash sarà disponibile nelle colorazioni Black, Silver e Yellow.

Vmoto a EICMA 2021: lo scooter CUmini JL99

VMOTO CUMINI SE JL99 Il piccolo scooter elettrico CUmini di Vmoto si presenta in edizione limitata, con un'esclusiva livrea che porta i colori del cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo, nata da un’idea del pilota stesso. Nell’allestimento speciale sono presenti fari a LED, bauletto in tinta con la carrozzeria e dettagli firmati Rizoma. Nel retroscudo è applicata una targhetta in alluminio con la dicitura Limited Edition, il logo 99 e il nome di Lorenzo. Ai clienti, infine, in omaggio uno zaino con presa USB e predisposizione per il power bank, alloggiabile nel gancio borse del retroscudo.

Vmoto a EICMA 2021: Vmoto Fleet Concept F01

VMOTO FLEET CONCEPT F01 Il prototipo presente a EICMA 2021 fa parte della gamma destinata al mercato B2B (delivery o sharing), un settore in continua crescita e cruciale per Vmoto, dove è già presente con i modelli VS1 e VS2. Il Fleet Concept F01 pesa circa 105 kg, è mosso da un motore da 2 kW e ha un’autonomia di 90 km. Ruota da 16” all’anteriore e 14” al posteriore.

Vmoto a EICMA 2021: Vmoto VS3

VMOTO FLEET VS3 Accanto ai modelli citati in precedenza arriva anche il VS3, con la linea che riprende quella del VS1 ma offre tre ruote e molto spazio per il carico nello spazioso vano al retrotreno: 600 litri di capienza, fino a 150 chili di peso trasportabile.

Pubblicato da Giorgio Sala, 25/11/2021