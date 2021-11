Tra i leader mondiali della produzione di prodotti per una mobilità 100% elettrica c'è sicuramente il gruppo Vmoto Soco, al cui interno troviamo anche Super Soco. La holding ha annunciato l'arrivo di un brand premium chiamato ''Vmoto'', pensato per i più esigenti mercati europei e nordamericani. Per svelare la propria anteprima, il gruppo sfrutterà il palcoscenico di Eicma 2021.

Uno dei prodotti Super Soco, brand appartenente al Vmoto Soco Group

Il nome di questa nuova moto è ''Stash'' e promette di essere un concetto di mobilità che stupirà il settore, capace di ''introdurre una serie di innovazioni per facilitare la vita di tutti i giorni e rendere gli spostamenti più smart''. Un aspetto che sicuramente affascinerà sarà il design, visto che è frutto dell'esperta mano di Adrian Morton, ex designer di MV Agusta. Vmoto inoltre promette soluzioni tecniche innovative e performance ai vertici della sua categoria... quale? Ipoteticamente, quello di una naked pensata per la mobilità urbana. Per scoprirlo, non ci resta che aspettare martedì 23 novembre alle ore 15,00 presso lo stando Vmoto Soco Group, padiglione 22 stand T21 di Eicma.

Pubblicato da Giorgio Sala, 10/11/2021