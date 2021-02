LE NOVITÀ 2021 Tempo di presentazioni in questo fine febbraio, dopo quella di Triumph e della gamma Bonneville è stato il turno dei veicoli elettrici di Vmoto Super Soco che per il 2021 si presenta con una line-up arricchita da tre interessanti novità, anticipate da una campagna teaser finita nella presentazione appena conclusasi. Uno scooter urbano e due moto, il Cumini, la sportiva TS e la scrambler TC ecco come sono fatte.

La nuova TS Street Hunter ha una linea sportiva e muscolosa che si ispira al mondo delle streetfighter con motore termico. Proprio come su alcune di queste ci sono alette laterali aerodinamiche che le conferiscono un aspetto ancora più sportivo. L’elettrico è il futuro e quest’ultimo sarà sempre più tecnologico dunque la dotazione non poteva essere da meno: tutte le luci sono a LED per garantire un'ampia visibilità della strada in qualsiasi condizione atmosferica o di luce, il display di tipo lcd e non manca una presa USB per la ricarica della smartphone.

IL MOTORE A spingere la naked elettrica c’è un motore da 2500 W, montato nel mozzo ruota, alimentato da una batteria ATL 60V 32AH, che garantisce fino a 180 Nm di coppia. La spinta è variabile andando ad azionare uno dei tre riding mode disponibili (1 più dolce, 3 massima prestazione). A proposito di prestazioni, la nuova TS raggiunge una velocità massima di 75 km/h.

AUTONOMIA E RICARICA Di serie sulla Super Soco la batteria è una sola, ma grazie alla s seconda batteria opzionale si possono percorrere fino a 200 km a 25 km/h di velocità. Per ricaricare una batteria sono necessarie 3 ore e mezza .

LA CILCISTICA Il posizionamento del motore nel mozzo della ruota e la batteria nella parte inferiore del corpo moto consentono di tenere basso il centro di gravità a vantaggio del piacere di guida e della sicurezza. A tal proposito, il sistema CBS distribuisce la forza frenante tra il disco anteriore e quello posteriore ove necessario, riducendo lo spazio di frenata. I cerchi sono da 17 pollici, con pneumatici di misure 100/80 all'anteriore e 120/70 al posteriore.

Sulla stessa base meccanica della naked è stata realizzata anche la versione scrambler TC. Il look riprende in chiave moderna quello delle moto da fuoristrada leggero degli anni ’60. Lo stile è senz’altro ricercato nei dettagli, convincono la sella in pelle, le colorazioni e anche la strumentazione mista analogico/digitale, un must per le moto vintage. Anche in questo caso il motore è da 2500W ed è montato nel mozzo della ruota posteriore. Prestazioni e autonomia sono le medesime della naked con 3 riding mode per gestire le prestazioni e la possibilità di montare una seconda batteria per estendere l’autonomia fino a 200 km, a patto di percorrerli tutti a 25 km/h, la punta di velocità è nuovamente di 75 km/h. A differenziarla ci pensano le gomme che, in linea con l’ispirazione scrambler, qui sono tassellate.

Il CUmini è uno scooter elettrico compatto e leggero, a misura delle metropoli caotiche e affollate. Il nuovo scooter urbano richiama le linee moderne e minimali che caratterizzano anche il fratello maggiore CPx, anch’esso presentato di recente. La tecnologia anche qui non manca, le luci sono a LED, l’avviamento è key less anche tramite app dedicata e c’è un pratico tasto per le manovre a bassa velocità.

IL MOTORE Le prestazioni di CUmini sono equiparabili a quelle di un ciclomotore, il motore SuperSoco ad da 600 W di potenza di raggiungere dunque una velocità massima di 45 km/h con consumi energetici inferiori a 1,6 kWh per 100 km. Il merito è dell’unità di controllo FOC3.3 che riduce le variazioni di coppia e rende lineare l’erogazione. Ad alimentare il motore c’è un pacco batterie da 48V 20Ah con tecnologia softcore NCM, controllato dal sistema di gestione della batteria BMS 4.0.

AUTONOMIA E RICARICA Ciò permette al CUmini di coprire fino a 60/70km con “pieno di elettroni”. Per effettuare la ricarica della batteria non è necessario avere un box con presa di corrente, infatti grazie al peso di 7,2 kg, la batteria può essere facilmente rimossa e trasportata a casa o in ufficio. Per una ricarica completa sono necessarie 7 ore.