TEMPO DI PROVARLO Il Vmoto Super Soco CPx è uno degli scooter più attesi dell’anno. Delle sue caratteristiche tecniche ve ne abbiamo già parlato (qui il link alla presentazione dello scooter) ma un ripasso delle sue caratteristiche tecniche è doveroso. Lo scooter elettrico fa affidamento su fari full LED, è comodo anche per due persone e, grazie alla possibilità della doppia batteria, ha un’autonomia di 140 km con prestazioni di tutto rispetto: 90 km/h di velocità massima, una coppia di 171 Nm, frenata combinata, ricarica veloce 0-100% in 3 ore e 30 minuti e app dedicata per la gestione del veicolo. E allora come mai vi parliamo nuovamente di lui? La novità è che il Super Soco CPx è finalmente disponibile per un test ride.

PROGETTO CPx Con il “Progetto CPx”, il brand cinese leader nella produzione di veicoli elettrici, vuole far conoscere il proprio prodotto al pubblico. “Progetto CPx” è un road show che porterà in giro per l’Italia il nuovo scooter, disponibile per i test ride presso ognuno dei 16 dealer sparsi per lo Stivale.

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA “Progetto CPx” prevede, per chi acquisterà lo scooter nel mese di ottobre 2020, la possibilità di scegliere in omaggio* un pratico casco jet, ideale per l’uso di tutti i giorni, o lo zainetto hi-tech con presa di ricarica USB. La promozione è cumulabile con gli incentivi statali che permettono di acquistare il CPx in modalità singola batteria a 3.085 euro rottamando uno scooter o 3.461 senza liberarsi del vecchio scooter. Per il CPx con doppia batteria la situazione è la medesima: 3.824 con eco-bonus al 40% (con rottamazione) o 4.290 euro con incentivo al 30%.