SBARCA IN ITALIA Dopo essersi mostrato a EICMA 2019, è tempo di scendere in campo per lo scooter elettrico Super Soco CPx, anche nel Belpaese. Il suo motore da 4 kW lo pone al fianco della sorella TCmax, moto simil 125 perfetta per la città.

COME È FATTO Design ben riuscito, futuristico il giusto e differente rispetto ad altri concorrenti, il Super Soco CPx come detto è alimentato da un motore da 4 kW – dunque è necessaria la patente B o quella per la guida dei 125 cc – ed ha una velocità massima di circa 90 km/h, più che sufficienti per divincolarsi in città e non sentirsi in sella ad una Peg Perego. L’autonomia dichiarata, caratteristica fondamentale per i veicoli elettrici, è di 140 km con una carica. Dato ragguardevole, a patto di non spremere il motore. Il dato è stato registrato mantenendo una velocità media di 45 km/h. Per raggiungere questi valori sotto la sella del Super Soco CPx trovano posto due batterie da il Super Soco CPx può ospitare fino a due batterie da 2,7 kWh, per un totale di 5,4 kWh.

QUANTO COSTA Le caratteristiche per ben figurare ci sono tutte, ma è tempo di scoprire quella più importante, il prezzo. Il Super Soco CPx è proposto a 4.590 euro, al momento solo in versione a doppia batteria. Qualche rivale viene proposto a meno, ma questo Super Soco sembra davvero ben costruito, senza dimenticare che il prezzo di listino può essere abbattuto sensibilmente grazie agli ecoincentivi per i veicoli elettrici.