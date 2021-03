SULLA CRESTA Nonostante il casco appeso al chiodo, negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare di Jorge Lorenzo. Il pilota numero 99, infatti, ha commentato – talvolta anche in modo un po' pesante – il lavoro dei suoi ex colleghi, alle prese con i test in Qatar, ma è stato anche vittima di uno scherzo de Le Iene. Oggi, invece, torna direttamente protagonista, non in pista, ma come testimonial.

DALLA MOTOGP Sarà il cinque volte campione del mondo di motociclismo Jorge Lorenzo il protagonista della campagna di comunicazione dedicata ai modelli della gamma Super Soco, brand collegato alla multinazionale Vmoto Soco, azienda produttrice di veicoli elettrici dedicati alla mobilità urbana. Ecco il video della World Première Vmoto Soco con il maiorchino.

CUMINI JL99 Ma la partecipazione di Jorge Lorenzo alla World Première si è trasformata in qualcosa di più e, dopo aver provato la nuova naked sportiva Super Soco New TS Street Hunter, vedremo anche prendere piede al progetto JL99 X Super Soco. Nelle prossime settimane il progetto verrà svelato con una edizione limitata di CUmini, lo scooter elettrico, nella livrea dedicata al campione maiorchino.