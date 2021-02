FREGATO! Da quando non è più in sella a una moto - ed è un vero peccato - Jorge Lorenzo è sempre molto attivo sui social, e con la sua lingua tagliente risponde senza tanti giri di parole alle domande che gli vengono fatte dagli utenti. Stavolta però lo abbiamo visto apparire in una storia su Instagram in versione molto diversa dal solito, nel video in cui annuncia di essere stato vittima di uno scherzo ordito dalle perfide Iene della trasmissione TV, al fianco dell'inviato Niccolò Torielli. Jorge appare un po' provato nel filmato, ma anche sollevato che fosse tutto uno scherzo, mentre Torielli alle sue spalle se la ride di gusto.

CURIOSITÀ Cosa è accaduto non è dato sapere, come è giusto che sia, e andrà in scena con la trasmissione di Italia 1 dal 16 febbraio prossimo, ma la curiosità, dopo aver visto la breve clip (della durata di appena 24 ore, e dunque presto non più disponibile sui social) è tanta. Lorenzo appare in primo piano e dice: ''Ragazzi questi bastardi delle Iene, perché non c'è un'altra parola per definirli, mi hanno appena fatto uno scherzo... bastardiiii!''. Subito dopo lo si vede ancora ansimante e sbuffante dire: ''Ma cosa mi avete fatto fare...'', con Tonielli al suo fianco che afferma: ''Jorge, sudi ancora per prima?''.

DOVI CAMPIONE? NO! Jorge si è comunque ripreso presto, e nelle ''storie'' successive è possibile leggere alcune delle risposte taglienti di cui sopra senza peli sulla lingua nei confronti degli altri piloti. Alla domanda se Dovizioso sia una campione, Jorge risponde: ''No, almeno in MotoGP. Ma probabilmente è stato il pilota più intelligente e costante di tutti noi''. Su Marquez invece, le parole sono al miele: è una futura leggenda? ''Per me è già una leggenda. Come rivale posso dire che di Marquez ne esiste solo uno''.