CI SIAMO! Il mercato delle moto elettriche è in ascesa. Gli scooter sono il traino, ma le moto stanno diventando sempre più frequenti nei listini. Vmoto Super Soco è uno dei punti di riferimento nel settore della mobilità elettrica a due ruote, nonché Official Supplier del team Ducati MotoGP, e a breve presenterà tre novità davvero molto interessanti di cui abbiamo iniziato a parlare qualche settimana fa. Le immagini teaser prevedono tre modelli differenti, per fugare ogni dubbio vi invitiamo a seguire con noi la diretta streaming della presentazione ufficiale a partire dalle ore 14. Nel player qui sotto, allo scoccare dell’ora esatta, scopriremo tutte le novità 2021 di Super Soco.

SPECIAL GUEST A dare ancora maggior lustro all’evento ci sarà uno special guest di tutto rispetto, il 5 volte Campione del Mondo Jorge Lorenzo. Il pilota maiorchino ha invitato tutti i suoi fan e followers a collegarsi per seguire la diretta… perché non dovreste farlo anche voi?