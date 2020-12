ANTICIPAZIONI MISTERIOSE Con l’assenza di EICMA è sempre tempo di novità e anticipazioni. A stuzzicare la fantasia degli appassionati questa volta è il turno di Vmoto Soco Group, il colosso mondiale nella produzione di veicoli per la mobilità elettrica urbana. Le novità di Super Soco sono in rampa di lancio, come testimoniano le due immagini teaser che lasciano intendere qualcosina su una delle principali novità del brand per il 2021.

MOTO ELETTRICA Le foto teaser, si sa, servono stimolare la curiosità senza far trapelare troppe informazioni. Quelli di Super Soco ci sono riusciti egregiamente. Dalle due foto diffuse alla stampa si riesce a intendere qualcosina ma niente più. La novità di punta dovrebbe essere una moto elettrica, come si può evincere dai foderi della forcella che cingono il faro (vagamente d’ispirazione Kawasaki Z900) e dal serbatoio (ovviamente finto) della seconda foto. Molto probabilmente la moto sarà solo l’inizio, l’elettrico sta prendendo piede – seppur non con la stessa rapidità – anche nel mondo delle due ruote, proprio come già sta accadendo alle automobili.