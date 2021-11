Benelli svela la nuova adventure, l'attesissima TRK 800

Benelli dopo la piccola Leoncino 125 e le più grandi Leoncino 800 e 800 Trail svela a EICMA 2021 anche la nuova TRK 800, sorella maggiore delle best seller TRK 502 e 502 X. L'enduro stradale è frutto del lavoro del Centro Stile Benelli e del reparto R&D della Casa del Leoncino a Pesaro. Scopriamo com'è fatta.

Benelli TRK 800 2022: il frontale

A dispetto della maggior cilindrata la nuova TRK 800 sembra avere una linea meno massiccia e più filante rispetto alle sorelline 502 e 502 X. Il faro anteriore, full LED con DRL, si erge quasi a formare un'appendice – insieme col cupolino – sul caratteristico becco anteriore. Anche il posteriore è filante, col codino che punta verso l'alto. Cerchi a raggi e immancabile ruota da 19'' all'anteriore.

Come per le Leoncino 800 e 800 Trail anche per la TRK 800 il motore è il bicilindrico quattro tempi raffreddato a liquido da 754 cc. Confermate le prestazioni: potenza di 76,2 CV a 8500 giri/min e coppia di 67 Nm a 6500 giri/min. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro. La frizione con asservimento di coppia e funzione antisaltellamento è in bagno d’olio, mentre il cambio è a 6 velocità. Il serbatoio della benzina ha una capacità di 21 litri.

Benelli TRK 800 2022: il motore da 754 cc

La ciclistica è affidata a un telaio a traliccio in tubi con piastra in acciaio ad alta resistenza col reparto sospensioni Marzocchi che conta su una forcella con steli da 50 mm regolabile in estensione, compressione e precarico molla per 170 mm di escursione. Al posteriore un forcellone in alluminio oscillante con monoammortizzatore centrale regolabile nel precarico molla ed estensione con escursione di 171 mm. L’impianto frenante Brembo si affida invece al doppio disco anteriore semiflottante da 320 mm di diametro e pinza a quattro pistoncini e al disco posteriore da 260 mm di diametro, con pinza a singolo pistoncino. Cerchi in lega d'alluminio da 19’’ all’anteriore e da 17” al posteriore con pneumatici 110/80-19 e 150/70-17. Il peso della Benelli TRK 800 è di 226 kg a secco.

Benelli TRK 800 2022: cerchio da 19'' e impianto frenante Brembo

L’ergonomia della moto è stata infatti curata nel minimo dettaglio, per ospitare agevolmente pilota e passeggero anche in presenza di valigie laterali e top case, al fine di garantire una posizione di guida confortevole ed intuitiva. In termini di protezione aerodinamica la TRK 800 offre un ampio cupolino regolabile, paramani e deflettori. Completano la dotazione la sella – a quota 834 mm da terra – snella e spaziosa, le maniglie del passeggero a corona e il cavalletto centrale di serie. La strumentazione, infine, è composta da un display TFT a colori da 7’’ ad alta risoluzione.

La TRK 800 sarà disponibile in tutte le concessionarie Benelli a partire dalla seconda metà del 2022. Il prezzo della nuova enduro stradale è ancora in via di definizione.

TIPO MOTORE 2 cilindri in linea, 4 tempi, raffreddamento a liquido, 4 valvole per cilindro doppio asse a camme in testa DOHC CILINDRATA 754 cc ALESAGGIO x CORSA Ø88 x 62 mm RAPPORTO DI COMPRESSIONE 11,5:1 POTENZA MASSIMA 56,0 kW (76,2 CV) @ 8.500 rpm COPPIA MASSIMA 67 Nm (6,8 kgm) @ 6.500 rpm LUBRIFICAZIONE Forzata a carter umido ALIMENTAZIONE Iniezione elettronica con doppio corpo farfallato Ø43 IMPIANTO DI SCARICO Con sistema catalizzato e sonda lambda OMOLOGAZIONE Euro 5 - CO2 emissions: 108 g/km – Fuel consumption 4.6 l/100km FRIZIONE Multidisco in bagno d’olio servoassistita con antisaltellamento CAMBIO 6 rapporti TRASMISSIONE FINALE A catena ACCENSIONE ECU – DELPHI™ MT05.3 CANDELA NGK CR8E AVVIAMENTO ELETTRICO TELAIO Traliccio in tubi con piastre in acciaio SOSPENSIONE ANTERIORE Forcella Upside – down con steli ø 50mm regolabile in estensione, compressione e precarico molla ESCURSIONE SOSPENSIONE ANTERIORE 170 mm SOSPENSIONE POSTERIORE Forcellone alluminio oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione ESCURSIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE 53 mm - (171mm escursione ruota post.) FRENO ANTERIORE Doppio disco semi-flottante ø320mm, pinza monoblocco radiale 4 pistoncini e ABS FRENO POSTERIORE Disco singolo ø260 mm, pinza doppio pistoncino e ABS TIPO CERCHIO ANTERIORE A raggi tubeless con cerchio e mozzo In lega di alluminio DIMENSIONI CERCHIO ANTERIORE 19” x MT3.00” DOT –D TIPO CERCHIO POSTERIORE A raggi tubeless con cerchio e mozzo In lega di alluminio DIM. CERCHIO POSTERIORE 17” x MT4.25” DOT – D PNEUMATICO ANTERIORE 110/80 R 19 M/C 59V PNEUMATICO POSTERIORE 150/70 R 17 M/C 69V LUNGHEZZA 2.240 mm (2440 mm con bauletto) LARGHEZZA SENZA SPECCHI 927 mm (1.007 mm con valige) ALTEZZA SENZA SPECCHI 1.408 mm ALTEZZA SELLA PILOTA ** 834 mm INTERASSE ** 1528 mm ALTEZZA DA TERRA 211 mm MASSA A SECCO 226 kg (senza accessori - without accessories) MASSA MASSIMA AMMISSIBILE A PIENO CARICO 464 kg CARICO MAX. CON ACCESSORI 214 kg CAPACITA’ SERBATOIO 22 lt RISERVA 3 lt

