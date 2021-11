Kymco a Eicma 2021 con la prima gamma di scooter elettrici

Risale a Eicma 2019 la dichiarazione d'intenti di Kymco per quanto riguarda l'elettrico: il futuro elettrificato è stato anticipato con RevoNex e SuperNex, rispettivamente una ''maxi'' naked e una supersportiva in fase prototipale. Tutt'ora quelli restano dei prototipi, mentre le prime vere proposte elettriche della casa taiwanese sono arrivate a Eicma 2021. Ovviamente, sotto forma di scooter. La famiglia iOnex rappresenta il futuro della mobilità urbana secondo Kymco che, per andare a coprire tutti i tipi di esigenze e gusti, ha articolato la gamma in sei modelli diversi.

Si tratta della porta d'accesso della gamma di scooter elettrici Kymco, insieme al fratello ''X''. Caratterizzato da una sella alta 76 cm da terra e una batteria agli ioni di litio che alimenta un motore centrale da 3,6 kW per circa 52 km (ciclo WMTC). Uno stile minimalista, enfatizzato dal display LCD da cui visionare tutti i dati di marcia: dalla velocità alla carica residua delle batterie.

SCHEDA TECNICA

TIPO Motore centrale POTENZA 3,6 kW AUTONOMIA 52 km (secondo ciclo WMTC) BATTERIA Batteria agli ioni di litio - iONEX CAPACITÀ 50,8 V/34,3 Ah (1.742 Wh) PESO 10,5 kg MASSA A VUOTO 85 kg DIMENSIONI (L x l x h) 1.808 x 700 x 1.110 mm ALTEZZA SELLA 76 cm INTERASSE 1.270 mm PNEUMATICO ANTERIORE 90/ 90 -12 PNEUMATICO POSTERIORE 110 / 70 -12 CERCHI Alluminio SOSPENSIONE ANT. Telescopica SOSPENSIONE POST. Doppio ammortizzatore FRENO ANTERIORE Disco FRENO POSTERIORE Tamburo

Stesso stile del fratello i-One, questa versione X si presenta con un motore lenticolare posto direttamente sulla ruota posteriore, vista la potenza più bassa (2 kW). Meno potenza, sì, ma anche più autonomia che è dichiarata di 60 km. Praticamente identici anche la ciclistica, il peso e l'altezza della sella che cresce di 0,5 cm.

SCHEDA TECNICA

VEDI ANCHE

TIPO MOTORE HUB motor POTENZA 2,0 kW AUTONOMIA 60 km (secondo ciclo WMTC) TIPO BATTERIA Batteria agli ioni di litio - iONEX CAPACITÀ 50,8 V/34,3 Ah (1.742 Wh) PESO 10,5 kg MASSA A VUOTO 76 kg DIMENSIONI (L x l x h) 1.813 x 875 x 1.115 mm ALTEZZA SELLA 76,5 cm INTERASSE 1.290 mm PNEUMATICO ANTERIORE 90/90-12 PNEUMATICO POSTERIORE 110/70-12 CERCHI Alluminio SOSPENSIONE ANT. Telescopica SOSPENSIONE POST. Doppio ammortizzatore FRENO ANTERIORE Disco FRENO POSTERIORE Tamburo

Come per i-One X, anche nel Super 6 il motore è posto direttamente sulla ruota posteriore. Il propulsore da 6,4 kW però è collegato a due batterie che, insieme, hanno una capacità di 3,48 kWh e offrono poco più di 100 km di autonomia. Uno scooter pensato per andare fuori città e che offre, nel sottosella, spazio per un casco jet.

SCHEDA TECNICA

TIPO Motore centrale POTENZA 6,4 kW AUTONOMIA 104,9 km (secondo WMTC) TIPO Batteria agli ioni di litio - iONEX CAPACITÀ 50,8 V/34,3 Ah (1.742 Wh x 2) PESO 10,5 kg x 2 MASSA A VUOTO 93,5 kg DIMENSIONI (L x l x h) 1.770 x 690 x 1.090 mm ALTEZZA SELLA 75 cm INTERASSE 1.275 mm PNEUMATICO ANTERIORE 12'' PNEUMATICO POSTERIORE 12'' CERCHI Alluminio SOSPENSIONE ANT. Telescopica SOSPENSIONE POST. Doppio ammortizzatore FRENO ANTERIORE Disco FRENO POSTERIORE Disco

Cresce nel numero, sale la potenza. Il fratello del Super 6 dispone di un motore centrale da 7,2 kW con trasmissione finale a cinghia, perde qualche km di autonomia che però resta superiore ai 100 km dichiarati. Anche in questo caso le batterie sono estraibili, così da agevolare le operazioni di ricarica.

SCHEDA TECNICA

TIPO MOTORE Motore centrale POTENZA 7,2 kW AUTONOMIA 103,1 km (secondo ciclo WMTC) TIPO BATTERIA Batteria al litio - iONEX CAPACITÀ 50,8 V/34,3 Ah (1.742 Wh x 2) PESO 10,5 kg x 2 MASSA A VUOTO 94,5 kg DIMENSIONI (L x l x h) 1.810 x 690 x 1.115 mm ALTEZZA SELLA 77,5 cm INTERASSE 1.280 mm PNEUMATICO ANTERIORE 13'' PNEUMATICO POSTERIORE 12'' CERCHI Alluminio SOSPENSIONE ANT. Forcella telescopica SOSPENSIONE POST. Doppio ammortizzatore FRENO ANTERIORE Disco FRENO POSTERIORE Disco

Ultimo, ma non per importanza, il Super 9 è quello con il design più fuori dagli schemi. Si presenta con un look molto sportivo, quasi estremo, e l'apparenza non inganna visto che il propulsore è il più potente di tutti: 10 kW (13,6 CV). Le batterie sono integrate nel telaio, sono da 4,18 kWh (le più grandi) e il peso complessivo si attesta sui 110 kg per una velocità massima di 110 km/h. Anche l'autonomia è da riferimento della famiglia, con 140 km dichiarati nel ciclo NEDC.

SCHEDA TECNICA

TIPO MOTORE Central motor POTENZA 10 kW AUTONOMIA 140 km (secondo ciclo NEDC) TIPO BATTERIA Batteria al litio - iONEX CAPACITÀ 94,9 V/44 Ah (4.180 Wh) PESO 30 kg MASSA A VUOTO 110 kg DIMENSIONI (L x l x h) 1.832 x 805 x 1.318 mm ALTEZZA SELLA 78,4 cm INTERASSE 1.235 mm PNEUMATICO ANTERIORE 110/80-14 PNEUMATICO POSTERIORE 140/70-14 CERCHI Alluminio SOSPENSIONE ANT. Telescopiche SOSPENSIONE POST. Doppio ammortizzatore FRENO ANTERIORE Disco FRENO POSTERIORE Disco

La base del Kymco Agility Carry EV è lo stesso dell'apprezzatissimo scooter da lavoro che, fino ad oggi, era disponibile nelle versioni 50 cc e 125 cc. Il Carry EV dispone di un motore elettrico da 2 kW alimentato a batterie iOnex nel sottosella, che garantiscono 50 km di autonomia nel ciclo misto WMTC. Il vantaggio di queste batterie è che si possono sostituire in pochi secondi.

SCHEDA TECNICA

TIPO MOTORE HUB motor POTENZA 2,0 kW AUTONOMIA 50 km (secondo ciclo WMTC) TIPO Batteria agli ioni di litio - iONEX CAPACITÀ 50,8 V/34,3 Ah (1.742 Wh) PESO 10,5 kg MASSA A VUOTO 84 kg DIMENSIONI (L x l x h) 1.930 x 690 x 1.145 mm ALTEZZA SELLA 78 cm INTERASSE 1.320 mm PNEUMATICO ANTERIORE 110/70-12 PNEUMATICO POSTERIORE 110/80-12 CERCHI Acciaio SOSPENSIONE ANT. Telescopica SOSPENSIONE POST. Doppio braccio FRENO ANTERIORE Disco FRENO POSTERIORE Tamburo

Pubblicato da Giorgio Sala, 23/11/2021