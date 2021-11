Zontes ZT350-V1: a EICMA la cruiser cresce di cilindrata

ZERO 1 Articoli

Un'altra moto della famiglia Zontes cresce e diventa 350. Si tratta della cruiser V1 che, come le altre – la nuova ZT350-GK, le adventure T1 e T2, la sport tourer X1 e la naked R1 – vede la cilindrata salire. Scopriamo motore, ciclistica e scheda tecnica della R1.

La gamma Zontes 2022 vede il motore crescere di cilindrata e la ZT350-V1 non fa eccezione, col monocilindrico che passa da 310 a (quasi) 350 cc. Il propulsore ora fa segnare 347 cc e 39 CV a 9.500 giri/min. Per la cruiser V1 forcella a steli rovesciati, monoammortizzatore posteriore, freni a disco su entrambe le ruote e pneumatici – rigorosamente su cerchi da 17'' – in misura 120/70 e 180/55 a completare la dotazione ciclistica.

ZT350-V1 Monocilindrico raffreddato a liquido, DOHC 4 347,7 CC 84,5 x 62 12,3:1 39 CV e 29 kW @9500 rpm Iniezione elettronica 2.080 mm 1.150 mm 860 mm 170 mm A disco con ABS A disco con ABS A steli rovesciati Monoammortizzatore 120/70ZR17 180/55ZR17

Pubblicato da Michele Perrino, 24/11/2021