Prototipo Ténéré 700 Raid: a EICMA 2021 Yamaha dà spettacolo

Un prototipo per sognare il deserto, l'avventura, la vera guida fuoristrada: a EICMA 2021 (qui tutte le novità) Yamaha presenta la Ténéré 700 Raid, accessoriata attingendo a piene mani dal catalogo GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing) secondo le indicazioni dei piloti Alessandro Botturi e Pol Tarrés, per permettere all'erede della capostipite delle enduro Adventure di esprimere tutto il suo potenziale in offroad.

Yamaha Ténéré 700 Raid, pensata per il fuoristrada vero

IL MOTORE Testata sui percorsi più impegnativi del deserto del Marocco, la Ténéré 700 Raid vede importanti modifiche al motore e alla ciclistica. Dati su come cambino potenza, coppia e prestazioni non vengono indicati, ma sappiamo che il già apprezzatissimo bicilindrico frontemarcia Yamaha CP2 in questa configurazione respira meglio, grazie ad airbox e filtro ad alte prestazioni, e scarico Racing in titanio Akrapovič, valorizzati da una nuova centralina ECU GYTR. Radiatore maggiorato con doppie ventole di raffreddamento, e nuovo radiatore dell'olio, sono pensati per l'impiego intenso nei climi torridi e non mancano frizione rinforzata Rekluse, con una nuova leva dedicata, e corona a 48 denti. Completano gli aggiornamenti al propulsore nuove cover per pompa dell'acqua e frizione, con quest'ultima divisa in due parti.

Yamaha Ténéré 700 Raid, nuove cover per frizione e pompa dell'acqua

LA CICLISTICA Ancora più profondi sono gli interventi alla ciclistica, dove in luogo dell'esile KYB da 43 mm di serie spicca ora una forcella da 48 mm con escursione di 270 mm con cui fa coppia un nuovo monoammortizzatore con 260 mm di corsa. La piastra forcella a triplo morsetto è fresata dal pieno con macchine CNC. Anche i freni hanno subito un consistente upgrade, con il disco singolo anteriore che passa da 282 a 300 mm di diametro ed è morso da pastiglie da competizione, tramite una nuova pompa e una nuova leva. Al posteriore il disco passa da 245 a 267 mm e la pinza sfrutta ora una nuova staffa di fissaggio. Tutte le tubature sono in treccia.

Yamaha Ténéré 700 Raid, la forcella da 48 mm

PRESTO IN VENDITA? Yamaha non svela ulteriori dettagli, ma lascia intuire che la Ténéré Raid non rimarrà un semplice esercizio di stile: ''Questo è solo l'inizio'', si legge nel comunicato. ''Il prototipo Ténéré 700 Raid correrà presto verso il prossimo orizzonte per scrivere una nuova storia che non mancherà di rafforzare la sua leggenda agli occhi di una nuova generazione di piloti Adventure''. Suona tanto come una promessa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/11/2021