Terra VR46, la nuova e-bike di Valentino Rossi a EICMA 2021

C’è un nome che rimbalza ovunque, in queste settimane, tra gli appassionati di motorsport, ed è quello di Valentino Rossi, il campionissimo di Tavullia che ha appena appeso al chiodo tuta e casco da moto. Il Dottore sarà presente a EICMA 2021, nello stand Yamaha giovedì 25 novembre, il primo giorno di apertura al pubblico della fiera, a partire dalle 14. Una giornata speciale per festeggiare un pilota davvero unico.

Terra VR|46, la e-bike di Valentino Rossi a EICMA 2021

Un pilota che non correrà più in moto (forse), ma che continuerà a far correre tutti quanti: in monopattino, ma anche in bicicletta. Elettrica, of course. L’avevamo anticipato qualche settimana fa, e la promessa è stata rispettata: a EICMA 2021 è stata presentata Terra VR|46, la prima e-mtb nata tra Tavullia e Bologna, sviluppata e prodotta dagli specialisti di MT Distribution. Un progetto ambizioso, reso possibile dalla collaborazione di numerosi player di primo piano nella componentistica per bici (muscolari ed elettriche): Bosch, Pirelli, Sram/Rock Shox, Fulcrum, Ohlins, Crankbrothers, Technomousse e Ochain.

Terra VR|46, la e-bike di Valentino Rossi: ammortizzatore centrale Ohlins

Mountain bike mullet (con ruote di diametri differenziati, 29'' all'anteriore e 27,5'' al posteriore) full suspended, con forcella anteriore e ammortizzatore posteriore, ha un telaio in alluminio idroformato 6061 -T6, con la sella in posizione avanzata per potersi muovere con agilità anche nelle pendenze più ardue. Importante il reach, che permette di mantenere una buona stabilità anche nelle discese. Il flip chip permette invece di variare la geometria della bici, trasformandola da All-Mountain a Enduro, cambiando l'angolo di sterzo da 65,5° a 64,5°, e abbassando il movimento centrale di 12mm.

Terra VR|46, la e-bike di Valentino Rossi: il deragliatore centrale

COME NELLE MOTO Alcune soluzioni sono di origine motociclistica, come la piastra attacco motore scatolata, mentre tutti i cavi (con l’eccezione di quelli dei freni) sono integrati nel telaio per protezione dagli urti e per non compromettere il design della bicicletta.

Terra VR|46, la e-bike di Valentino Rossi: il powertrain Bosch

Corre sul sicuro, Valentino, con la scelta del motore: l’unità montata in posizione centrale è infatti la Bosch Performance Line CX, il top di gamma per le mountain bike a pedalata assistita (anche se dobbiamo riconoscere che gli Yamaha delle e-bike di GasGas spingono tanto): cinque le modalità di guida, con la più potente che moltiplica per 4 lo sforzo del ciclista, ed eroga fino a 85 Nm di coppia.

BATTERIA La batteria, integrata nell’obliquo della bici, è la Bosch PowerTube da 750Wh, che garantisce un’autonomia più che discreta. Completa l’unità elettrica il display Bosch Kiox 300, abbinabile alla app dedicata del produttore tedesco, per monitorare e regolare tutti i parametri di funzionamento del powertrain.

VR|46 Premium Motore Bosch Performance Line CX, 250 W, 85 Nm Batteria Bosch PowerTube 750 Wh Display Bosch Kiox 300 Ruota anteriore Fulcrum e-Metal 500 29” custom Ruota posteriore Fulcrum e-Metal 500 27,5” custom Gomme Pirelli Scorpion Enduro Forcella Rock Shox 160mm Ammortizzatore Rock Shox 65mm Reggisella Crankbrothers Cambio Sram GX Eagle 12 rapporti Sella San Marco Custom VR46 Freni Sram a disco, 4 pistoncini, 180mm e 200mm VR|46 Limited Edition Motore Bosch Performance Line CX, 250 W, 85 Nm Batteria Bosch PowerTube 750 Wh Display Bosch Kiox 300 Ruota anteriore Crankbrothers Synthesis Carbon 29” Ruota posteriore Crankbrothers Synthesis Carbon 27,5” Gomme Pirelli Scorpion Enduro Forcella Ohlins 160mm Ammortizzatore Ohlins 65mm Reggisella Crankbrothers Cambio Sram GX Eagle 12 rapporti wireless Sella Fizik Aidon Freni Sram a disco, 4 pistoncini, 180mm e 200mm

Terra VR|46, la e-bike di Valentino Rossi: l'obliquo che ospita la batteria da 750 Wh

Terra VR|46 arriverà il prossimo anno in due versioni: la Limited Edition, in color nero opaco e prodotta in soli 46 pezzi, numerata e firmata da Valentino Rossi con certificato esclusivo di autenticità; rispetto al modello normale, monta componenti di maggior pregio (su tutti, l’ammortizzatore e la forcella Ohlins) e il cambio Sram wireless. La seconda versione, quella “per tutti”, si chiama invece Terra VR|46 Premium e vanta una colorazione nero lucido nella parte posteriore, e l’iconico giallo nella parte frontale. I prezzi delle e-MTB di Valentino Rossi non sono ancora stati annunciati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/11/2021