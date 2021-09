Annunciata all’Italian Bike Festival di Rimini la collaborazione tra VR|46 e MT Distribution: la nuova e-bike in arrivo in autunno. Il video teaser

Lo scorso fine settimana si è tenuto l’Italian Bike Festival di Rimini, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote (muscolari o a pedalata assistita non importa). In questa splendida cornice è stato presentato il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra VR|46 Racing Apparel, azienda a cui fa capo Valentino Rossi e MT Distribution, leader nello sviluppo e produzione di mezzi per la mobilità elettrica.

VR46 e-MTB: un fotogramma del video teaser

TEASER Della bicicletta al momento abbiamo solo il video - che potete vedere cliccando sul tasto “Play” nell’immagine di copertina qui in alto - e l’immagine teaser pubblicata nei giorni scorsi. Chiamata provvisoriamente VR46 E-MTB, la mountain bike firmata dal Dottore sarà solo la prima di una linea di e-MTB di alta gamma, sviluppata con la collaborazione di MT Distribution e il coinvolgimento di tanti marchi importanti del ciclismo: Bosch, Pirelli, Sram/Rock Shox, Fulcrum, Ohlins, Crankbrothers, Technomousse e Ochain.

APPUNTAMENTO A NOVEMBRE La mountain bike VR46 verrà presentata a EICMA 2021, che si terrà a Rho Fiera Milano dal 23 al 28 novembre prossimi. In quell’occasione saranno svelati tutti i dati tecnici della e-bike, disponibile in due versioni: una Premium con componenti di alta gamma e una Limited Edition, prodotta in 46 esemplari (ovviamente), con certificato firmato dallo stesso Valentino Rossi. La Limited Edition si differenzierà dalla Premium per la presenza di componenti in carbonio e wireless (il cambio, immaginiamo).

COM’È FATTA L’ingegnerizzazione del telaio e della bici è stata curata da MT Distribution, con particolare attenzione al controllo in discesa e in curva. La VR46 avrà ruote differenziate (29” davanti e 27,5” dietro), forcella da 160mm e ammortizzatore 205/67,5”. Le sospensioni del modello Premium saranno le RockShox da enduro, mentre sulla Limited Edition saranno Ohlins. SRAM la trasmissione, mentre le ruote sono realizzate da Fulcrum, con pneumatici Scorpion E-MTB di Pirelli specifici per le e-mtb.

MOTORE BOSCH Il motore sarà con ogni probabilità l’ultimo arrivato in casa Bosch, il Performance Line CX BES3 presentato all’IAA di Monaco 2021: 2,9 kg di peso, coppia massima di 85 Nm e un supporto alla pedalata fino al 340% in modalità Turbo (e la nuova modalità eMTB che regola automaticamente il livello di assistenza in base alle richieste di chi pedala). Alla trasmissione della Limited Edition sarà applicato per la prima volta lo spider Ochain per pedalare “senza catena” nelle discese.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/09/2021